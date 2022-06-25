شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح أحدث أفلامه.. توم كروز يخطط للاحتفال بعيد ميلاده الـ60 فى لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش النجم توم كروز حالة كبيرة من النجاح حاليًا عقب نجاح فيلمه الجديد Top Gun: Maverick، بالإضافة لمحاولاته الدائمة في الترويج له عقب رحلاته المختلفة بين الدول، وآخرها في كوريا الذى حظي فيها باحتفاء محبيه قبل عودته إلى لندن، مؤخرًا من خلال طائرته.

توم كروز ووفقًا لعدد من المواقع الأجنبية أكدوا أنه يستعد حاليًا للاحتفاء بما يعيشه من سعادة كبيرة والاحتفال بصورة مميزة بـ عيد ميلاده الـ60 في لندن، عقب حفل يدعو فيه أقرب أصدقاءه.

وذكر تقرير الديلي ميل أن توم كروز الذى بات قريبًا من إتمام الـ 60 فى الـ 3 من الشهر المقبل أي بعد أسبوع، يستعد للاحتفال في لندن بصورة مغايرة عما اعتاده، خاصة أن عيد ميلاده المقبل سيتزامن مع نجاح فيلمه.

فيلم الأكشن الجديد Top Gun: Maverick للنجم العالمى توم كروز حقق رقم قياسى كبير في شباك الذاكر العالمى.

الفيلم تدور أحداثه بعد قضائه لأكثر من ثلاثين عاماً في القوات الجوية، حيث كان مافريك ضمن أفضل الطيارين، لكنه يتفادى التقدم فى الرتبة التى ستضعه فى مكانة مختلفة كما يستمر فى تطوير إمكانياته، يجد مافريك نفسه مكلفاً بتدريب كتيبة من خريجى Top Gun للقيام بمهمة محددة لم يقم بها طيار حى من قبل.