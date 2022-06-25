شكرا لقرائتكم خبر عن العيال كبرت.. فنانات احتفلن بتخرج أبنائهن من المدارس هذا العام (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش عدد من نجوم الفن حالة من السعادة والفخر بأبنائهم في عام 2022، من خلال الاحتفال بتخرجهم من المدارس، ولم يستطيعوا إخفاء فرحتهم خاصة وأنهم شاركوا جمهورهم هذه اللحظات من خلال نشر عدد من الفيديوهات على حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعى وظهرت حالة السعادة سواء من خلال مشاهدة الفيديو أو من خلال تعليق الفنان.





روجينا

احتفلت النجمة روجينا، بتخرج ابنتها "مريم" من المدرسة، حيث نشرت صور تجمعها أثناء التخرج على حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، قائلة: "الحمد والشكر لله، النهاردة من اسعد أيام حياتى يوم تخرج بنتى مريم فخورة بيكى وباحترامك وحبك لدراستك من يوم تخرج مايا وانا مستنية اليوم ده بشكرك عشان دايمًا سند وحضن حنين لينا كلنا، يارب دايما أشوفك انتى ومايا أسعد الناس، مبروك ياحبيبتي، وإن شاء الله ربنا يوفقك فى الجامعة، وربنا يحققلك كل اللى بتتمنيه".





احتفلت النجمة رانيا يوسف، بتخرج ابنتها من المدرسة، حيث نشرت صور على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلقت قائلة: "أحلى وأجمل يوم في عمري وننوسه بتتخرج من المدرسة ربنا يحفظك ويخليكي ليا ولأختك ولأبوكي ونشوفك أسعد وأنجح بنوته، عمرى كله وحياتى ليكى ولأختك ربنا يحفظكم ويسعدكم ويخليكم ليا يا قلب وعمر مامى".





أنغام

احتفلت النجمة أنغام، بتخرج ابنها عبد الرحمن من المدرسة، حيث نشرت صورا له أثناء التخرج عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلقت قائلة: "فرحانة وفخورة بيك قد الدنيا كلها يا عيونى يا أحن وأجمل ولد في الدنيا ربنا يحفظك انت وأخوك يا نور عيني عقبال الجامعة، وعقبال كل الولاد".





منى زكى

احتفلت النجمة منى زكى بتخرج ابنتها الكبرى لي لي من المدرسة، حيث نشرت منى زكى مجموعة من الصور لابنتها أثناء حفل التخرج بصحبة أصدقائها على "استورى" حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، وعلقت على إحدى الصور قائلة: فخورة بكونك حالمة يا أعز أميرة بأفكار مستحدثة، وفى هذه المرحلة الجديدة من حياتك أعلم أنك ستنالين منها"، كما علقت على صورة أخرى قائلة: "عمرى كل الحمد لله فخورة بيكى يا أغلى حد".



