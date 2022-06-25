رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية يشارك بمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون

محمد الفلاح - السبت 25 يونيو 2022

رئيس الإذاعات الإسلامية يلتقي بوزير الإعلام البحريني علي هامش مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون.



شارك الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية بفعاليات مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون والمقام في دولة البحرين بعد فترة توقف دامت لما يقرب من اربع سنوات.

والتقى الليثي، على هامش الزيارة مع وزير الإعلام البحريني ورؤساء هيئات الإذاعة والتليفزيون في الدول العربية، وتم التباحث حول سبل التعاون المشترك بينهم وبين اتحاد إذاعات الدول الإسلامية.

وينطلق مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون مساء اليوم الثلاثاء في مملكة البحرين، والذي يُعد من أكبر التجمعات الإعلامية الخليجية.

المهرجان سيشهد تنافس 300 عمل تلفزيوني وفني على الجوائز، كما يشارك مئات الفنانين والنجوم والإعلاميين وشركات إنتاج وقنوات بث وإعلاميين وصحفيين.

يذكر أن مسيرة مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون تمتد لأكثر من أربعين عامًا منذ أن دشنت أولى دورات المهرجان بدولة الكويت الشقيقة عام 1980م، لتشهد ميلاد هذا العرس الفني الخليجي، ثم انتقل من دولة الكويت إلى مملكة البحرين منذ الدورة الرابعة، ومر بكثير من التطوير في نظامه وفعالياته، ليتم استحداث مسابقات للإذاعة إلى جانب مسابقات التلفزيون ليصبح مهرجان (الإذاعة والتلفزيون).