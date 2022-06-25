يريد الكولومبيون اعتبار جيرارد بيكيه "شخصًا غير مرغوب فيه" بعد انفصاله عن شاكيرا

محمد الفلاح - السبت 25 يونيو 2022

يعد الانفصال عن شاكيرا وسط شائعات عن الخيانة الزوجية ، يبدو أن جيرارد بيكيه مستاء في كولومبيا ، البلد الأصلي لشريكه السابق.



كولومبيا لا تغفر الخيانة المزعومة.

اقترحت بعض وسائل الإعلام إعلان أن لاعب كرة القدم "شخص غير مرغوب فيه" في كولومبيا.

ليس فقط بسبب الخيانة المزعومة للمغنية. الكولومبيون غاضبون لأن لاعب كرة القدم زار الدولة الأمريكية الجنوبية مرة واحدة فقط مع شاكيرا خلال 12 عامًا من العلاقة.

تنخفض شعبية بيكيه:

في بارانكيا ، موطن شاكيرا ، تتراجع شعبية مدافع برشلونة ، وكذلك على وسائل التواصل الاجتماعي.

يفقد بيكيه متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي كل يوم منذ الانفصال عن شاكيرا.

على العكس من ذلك ، اكتسبت المطربة الكولومبية متابعين وازدادت أعدادها على الشبكات الاجتماعية.

يستمر عدد عمليات إعادة إنتاجها على Spotify في الازدياد ، خاصة مع أغنيتها الرفضية الأخيرة " Te Necesito".

تتلاشى علاقة شاكيرا وبيكيه:

ذكرت التقارير أن العلاقة الحالية بين S hakira و Pique سلبية.

حتى التواصل حول أطفالهم معقد بين كليهما.

وأشارت بعض وسائل الإعلام إلى أنه قبل ثلاثة أيام كان من المفترض أن يلتقط اللاعب أطفاله ، ومنعه الموظفون من ذلك.

أفادت وسائل الإعلام أن بيكيه غادر غاضبا. ومع ذلك ، عاد بعد لحظات ليأخذ أطفاله إلى المدرسة.

عندما فتح باب الجراج ، رأت شاكيرا سيارة زوجها السابق ودخلت المنزل ، تمامًا كما كانت على وشك مقابلته وجهاً لوجه لأول مرة منذ فترة طويلة.

لقب شاكيرا:

قالت الصحفية لورينا فاسكويز في برنامج Ya Es Mediodia على Telecinco إن جميع حاشية جيرارد بيكيه يعرفون شاكيرا باسم "لا باترونا" لأنها لم تكن تتمتع بموقف جيد للغاية مع أصدقاء لاعب كرة القدم ".

"لم تختلط كثيرًا مع أصدقاء جيرارد بيكيه مدى الحياة ، ولا حتى مع باقي زوجات لاعبي برشلونة. وكان ذلك يمثل مشكلة للزوجين منذ البداية."