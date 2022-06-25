رغدة تغيّر شكلها بالكامل وتكشف سبب غيابها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد غياب لأكثر من سنتين، فاجأت النجمة رغدة متابعيها على السوشيال ميديا بمنشور مطوّل كشفت من خلاله عن سبب اختفائها عن الأنظار الفترة الماضية ومعاناتها النفسية التي عاشت فيها.

وظهرت الفنانة السورية في صورة نشرتها عبر الفيسبوك بلوك مختلف بعدما تخلت عن لون شعرها الأشقر وقامت بتغييره للون الأسود القاتم، فباتت بإطلالة جديدة وغير اعتيادية، خاصة وأنها اشتهرت بخصلات شعرها الشقراء.

وأرفقت رغدة الصورة بتعليق كتبت فيه: “بداية أعتذر عن طول البوست للضرورة.. سنتان بالتمام والكمال خاصمت المدن، وتصالحت مع البحر وما فيه والطيور، ورافقت الحيوانات الأليفة.. لا أحد معي في خلوة السنتين إلا الله وكتابه الكريم وكتب أخرى كثيرة في شتى مجالات القراءة، وكذلك أعدت قراءة نفسي فوجدتني قادرة على التسامح والعفو حتى عَمّن آذوني وأساءوا إليّ، واكتشفت كنزاً من الحياة بعيداً عن كل ما فيها من ماديات.. تقشفت حتى هفهفت روحي وشفت فبت أرى ما لم أره قبل خلوة السنتين”.

وأضافت: “صَمت وهُدوء وسلام وأمان، وحده صَوت الموج يَتَضَافر مع ضِفّته وضِفّتي سمعي، وفجأة اضطرني ظرف ما للعودة إلى المدينة بصخبها وأتربتها وكل ما فيها من منغصات لكني كنت شخصاً آخر وروحاً أخرى هادئة تقابل كل ما يعكر مزاجها بصدر رحب، وأتعامل بأريحية وصبر وطول بال مع كل الظروف المستجدة الصعبة والكائنات البشرية المتغيرة للأسوأ بشكل مخيف، وأسامح وأعفو عن أخطاء يومياً وتجاوزات عديدة وروحي تردد لذاتي لا شيء يستحق”.

واختتمت رغدة حديثها قائلة: “أربعة أشهر وأنا صامدة صابرة مبتسمة إلى أن أَدركت أنّهم فَهِمُوا هذا التغير وفسروه بضعف ولا مبالاة، فازدادوا في غيهم… حينها تراءت لي الآية الكريمة في سورة المائدة (وكتبنا عليهم فيها أنّ النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص….)، وما إن باشرت بتنفيذها حتى عادت كل الثعابين والأفاعي البشرية إلى جحورها، وعنونت قراري الجديد، أعطوني المدينة الفاضلة لأعطيكم خيراً.. (وإن عدتم عدنا)”.

تفاعل المتابعون مع منشورها بشكل واسع وأثنوا على منشورها الصريح وكلماتها الصادقة عن حالتها النفسية ومعاناتها في السنوات الأخيرة، متمنين لها العودة بأعمال فنية جديدة.