شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "العنكبوت" لـ أحمد السقا يسجل 204 آلاف جنيه ليلة أمس الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم "العنكبوت" للنجم أحمد السقا إلى 204,614 آلاف جنيه ليلة أمس الجمعة في شباك التذاكر، لتصل إيراداته حتى الآن إلى 36 مليونًا، وذلك منذ انطلاق عرضه فى السينمات، حيث انطلق عرضه يوم وقفة عيد الفطر الماضى.

فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو شيماء سيف، وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

تدور أحداث الفيلم في إطار الحركة الممزوجة بالإثارة حول تاجر مخدرات خطير، يتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة، ويبيعها، ويقع في العديد من المشاكل والمطاردات من قبل الشرطة، إضافة إلى دخوله في صراعات مع عالم المافيا بسبب شقيقه الذي يجسد شخصيته النجم ظافر العابدين.

يذكر أن موسم عيد الفطر السينمائي يعرض فيلم أفلام "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى وروبى ونسرين امين وعمرو عبد الجليل وسيد رجب وأحمد مالك ونور إيهاب وإخراج محمد شاكر خضير، وفيلم "زومبى" بطولة على ربيع وحمدى الميرغنى وهاجر أحمد وويزو وكريم عفيفى ومحمد محمود وإخراج عمرو صلاح.