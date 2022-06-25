شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا تشارك صورة من كواليس فيلم "مغامرات كوكو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة شيرين رضا عن صورة من كواليس فيلم "مغامرات كوكو" وعبرت عن سعادتها بالعمل نجومه بيومى فؤاد ومحمد أسامة "أوس أوس".

وعلقت شيرين رضا على الصورة قائلة: "استمتع بتصوير "مغامرات كوكو" مع هؤلاء الأشخاص المذهلين".



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فيلم "مغامرات كوكو" بطولة بيومي فؤاد، خالد الصاوي، شيرين رضا، إيهاب فهمي، منة فضالي، محمد اسامة "اوس اوس"، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، طاهر أبو ليلة، إيمان مصطفى، وعدد من ضيوف الشرف منهم حمدى الميرغنى، وسيناريو وحوار ايهاب ناصر، ومن اخراج اسماعيل فاروق.

الفيلم يناقش قضية الرفق بالحيوان، من خلال صراع الخير والشر، ليس بين البشر ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل أحد مستشفيات الطب البيطري، حيث يمتلك هذه المستشفى دكتور فوزى (خالد الصاوى)، فيما يدخل معه في عداء كوكو الذى يجسد دوره بيومى فؤاد، فيما تظهر شيرين رضا بشخصية طبيبة بيطرية وعالمة.

يذكر أن خالد الصاوى وبيومى فؤاد اجتمعا في شهر رمضان الماضى خلال مسلسل "الاختيار 3" حيث قدم الصاوى شخصية القيادى الاخوانى خيرت الشاطر، وبيومى جسد شخصية القيادى الاخوانى الآخر سعد الكتاتنى، وشارك في بطولة العمل كريم عبد العزيز، أحمد عز، أحمد السقا، ياسر جلال وعدد كبير من الفنانين وتأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى.