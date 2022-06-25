شكرا لقرائتكم خبر عن كان ياما كان.. بسمة تستعيد ذكريات من كواليس فيلم رسائل البحر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعادت الفنانة بسمة، ذكرياتها مع تصوير فيلم "رسائل البحر"، الذى قامت ببطولته أمام آسر ياسين، وقام بإخراجه داود عبد السيد، وقدمت من خلاله دور شخصية "نورا".

ونشرت بسمة، صور لها من كواليس التصوير، عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "كان ياما كان".



بسمة

ومرت مؤخرا ذكرى مرور 12 عاما على عرض فيلم "رسائل البحر" للمخرج داود عبد السيد، وهو الفيلم الذى أحدث ضجة وقت طرحه، خاصة بعد تناوله العلاقات قبل الزواج.

وتلقى الفيلم عددا من الانتقادات بعد المشاهد الساخنة التي كانت بين بطلى الفيلم آسر ياسين وبسمة، ووضعهما فى خانة الممثلين الذين يقدمون المشاهد الجريئة والمثيرة للجدل.

وتدور أحداث الفيلم حول يحيي وهو طبيب شاب تخرج فى كلية الطب ولكنه يعاني من اضطرابات في طريقة نطق الكلام، ويتعرض بسبب ذلك للسخرية من أصدقائه وزملائه فيترك الطب ويقرر العمل صيادا فيلتقى بأكثر شخص كل منهم له قصة مختلفة عن الآخر، والفيلم من بطولة آسر ياسين وبسمة ومحمد لطفي ومي كساب، إخراج وتأليف داود عبد السيد.



بسمة