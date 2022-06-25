شكرا لقرائتكم خبر عن شذى تكشف عن تعرضها لإصابة فى قدمها.. وتعلق: تمزق فى الأربطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المطربة شذى عن تعرضها للإصابة في قدمها من خلال حسابها على موقع إنستجرام، ونشرت صورة لها وعلقت عليها بكتابة: "الحمد لله تمزق في الأربطة"، وذلك بعدما طرحت شذى أول أغانيها في هذا العام في وقت سابق، وحملت اسم "آه يا ليلنا" على موقع يوتيوب ومنصات الأغانى، وذلك بعد الترويج لها على مدار اليومين الماضيين بطرح برومو لها.

والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان محمد النادى وتوزيع طارق عبد الجابر، ومهندس صوت أمير محروس، لتكون أول أغانى شذى فى عام 2022.



شذى

وتقول كلمات الأغنية:

آه يا ليلنا.. لو تريح بالنا..حبة من تفكيرنا اعمل فينا جميل

رقصنا.. فرحنا وهيصنا.. من الاحزان خلصنا دى الليلة حلوة يا ليل

أنا واللى زيي مستنيين الفرحة ديه.. خليها بس عليك شوية مبقاش خلاص فينا حيل

لو سهرة حلوة مع حبايبنا.. كلمة تنسى تعبنا خروجة على روقان

وانا جنبى حبيبى وبيوصفنى.. بغلاوته يحلفنى.. وشى يجيب ألوان

كما سبق وأكدت المطربة شذى في تصريحات لـ"الخليج 365" أنها تتعاون في أغنية جديدة مع الشاعر والملحن عزيز الشافعى تحمل اسم "جوة قلوبنا" من توزيع توما، ومن المقررطرحها خلال الفترة المقبلة وتحمل العديد من المفاجآت، وتعد المرة الثانية التي تتعاون فيها شذى مع عزيز الشافعى بعد نجاح أغنية "اشتغالة ولا لا" التي طرحتها مؤخرا .