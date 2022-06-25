شكرا لقرائتكم خبر عن من البيجاما للفستان.. أنغام تستعرض إطلالتها فى حفل الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشفت المطربة أنغام عن فيديو تستعرض من خلاله إطلالتها في حفلها الأخير بالكويت، حيث ظهرت بالبيجاما، ومن بعدما تظهر الفستان وعلق علي الفيديو الذي نشرته من خلال حساب الانستجرام الخاص بها بـ"إديني ثانيتين وأكون جاهزة".



انغام بالبيجاما أنغام أحيت حفلها في الكويت مع الفنان مطرف المطرف، وهو الحفل الذي انتظره الجمهور منذ فترة حيث أنه الأول لها بالكويت بعد أزمتها الصحية الأخيرة، وفاجئت الفنانة الجمهور في الحفل بتخليها عن رباط الكتف الذي كانت ترتديه بسبب آثار العملية الجراحية الأخيرة التي خضعت لها في يدها وكتفها والذي كانت قد استعانت به في حفلها بفعاليات موسم جدة بالمملكة العربية السعودية.

انغام بالفستان

أنغام اشعلت حفلها الذي أقيم في الكويت بمجموعة من أجمل الأغاني وتصدر اسمها التريند حيث حرص جمهور الفنانة على نشر تغريدات وصور أثناء الحفل، وكان من بين الأغاني التي قدمتها أنغام أغنية "ألف أسف"، وأغنية "أدور"، و"ياريتك فاهمني" التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وردد كلماتها، بالإضافة لأداء أغنية "سيدي وصالك"، و"علي فكرة".