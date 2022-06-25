شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت يجرى عملية جراحية فى القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎أجرى صباح اليوم الفنان محمد ثروت عملية جراحية في القلب، بإحدى مستشفيات القاهرة، وما زال يتواجد حاليًا في المستشفى بناء على أمر الطيب المعالج له، ويتمنى جمهوره له الشفاء العاجل.

وانتهى مؤخرًا المطرب الكبير محمد ثروت من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "هنسيب لمين الغناء"، كلمات الشاعر أحمد المالكى، وألحان محمد عبية، وتوزيع أحمد أمين، وميكس وماستر هاني محروس، وإنتاج نجله أحمد ثروت، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى، وتقول كلمات الاغنية:"هنسيب لمين الغنا ده إحنا اللى بدعينه، الفرح جه عندنا والحزن بايعينه، حضن الحبايب دفا واللى مضايقنا أختفى ولا بينا عايزينه".

وقال المطرب الكبير محمد ثروت، إنه كان دائما يشجع نجله "أحمد" على الغناء، وكان الأخير دائم الرفض، على الرغم من صوته الرائع.

أضاف محمد ثروت، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردى، عبر قناة الحياة، أن ابنه أحمد محمد ثروت، غير وجهة نظره، وقرر الغناء، وبالفعل قدم أولى أعماله الغنائية عبر موقع "يوتيوب" والتى حملت عنوان "وجودك فرق"، وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعى مع الأغنية التى أصبحت الأغنية الرسمية للأفراح والمناسبات.