شكرا لقرائتكم خبر عن والدة بريتنى سبيرز عن ابنتها: "أريدها فقط أن تكون سعيدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصر والدة النجمة العالمية بريتنى سبيرز السيدة لين أنها تريد ابنتها سعيدة رغم كل الخلافات هذا غير عدم دعوتها لحضور حفل الزفاف، وذلك بعد أن اتهمتها نجمة البوب بأنها "العقل المدبر" وراء الوصاية.



بريتنى سبيرز مع والدتها

وحسبما نشر موقع الديلى ميل شوهدت لين سبيرز وهى تصل إلى مطار لوس حيث سُئلت عن ابنتها الشهيرة البالغة من العمر 40 عامًا، لم تتحدث الأم البالغة من العمر 67 عامًا كثيرا عن بريتنى لكنها قالت: 'أريدها فقط أن تكون سعيدة'

وفى وقت سابق من هذا الشهر، هنأت لين ابنتها علنًا بعد زفافها هى وسام أصغرى، على الرغم من عدم دعوتها إلى الحفل.

وكانت بريتنى سبيرز تزوجت من المدرب الخاص بها سام أصغرى وذلك فى حفل أقيم فى قصرها بلوس أنجلوس، وكان حفل زفاف مليئا بالنجوم بحضور بعض أصدقاء بريتنى المشاهير ، بما في ذلك مادونا وباريس هيلتون ودرو باريمور، لكن أفراد عائلتها كانوا غائبين بشكل ملحوظ.

ارتدت بريتنى سبيرز فستانًا أنيقًا مخصصا من فيرساتشى لزواجها من سام أصغرى فى حفل زفاف، الخميس الماضى، حيث وضعت أميرة البوب طرحة زفاف بحواف من الساتان وقلادة بيضاء وتم الزواج فى قصرها.

المسئولية الإبداعية للعلامة التجارية، دوناتيلا فيرساتشى، كشفت على وسائل التواصل الاجتماعى، أن علامتها التجارية صممت أيضًا بدلة أصغرى، وكتبت المصممة الإيطالى، الذى نشر صورة للعروسين على موقع "إنستجرام"، أن سبيرز تحتل مكانة خاصة جدا فى قلبه، وتميز التصميم بقبة مفتوحة على الصدر تمتد حتى الكتفين حيث تتدلى كاشفة عنهما قليلًا، أما صدره فتميّز بثنيات أمامية، فيما جزؤه السفلي بفتحة طويلة على الساق أخذت شكل حرف v.