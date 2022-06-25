نجلاء بدر تعيد ارتداء فستان مهرجان الجونة المثير للجدل ولكن بلون آخر

كتب امير فتحي في السبت 25 يونيو 2022 05:47 مساءً - أعادت الفنانة ” نجلاء بدر ” ارتداء فستانها الأسود الذي أثار حالة من الجدل عقب ارتدائها له في افتتاح فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي ولكن هذه المرة جاء باللون الأحمر .

وذلك في احتفالها بمرور 10سنوات على دخول مصممة الأزياء والتي صممت هذا الفستان ” فريدة تمرازا ” لمجال الموضة والأزياء في مصر .

وشارك الحساب الرسمي لعلامة تمرازا على موقع إنستجرام مقطع فيديو للفنانة نجلاء بدر ظهرت به وهي مرتدية الفستان ولكن بلون آخر وقالت : ” أي ست تلبس الفستان يعملها shape للجسم ” .

وتابعت : ” فأي واحدة عندها ديفوهات في جسمها حتة مليانة، جنب، بطن شوية لما تلبس الفستان يعملها shape .. هي دي تمرازا أنا مش محتاجة يبقى جسمي حلو لإن الفستان هيحلي جسمي ” .

وعلق حساب تمرازا على الفيديو : ” شكرا لكونك جزء من أول فيلم وثائقي عن الموضة في مصر يحتفل بالذكرى العاشرة للنجاح والتطور لـعلامة تمرازا Temraza المصرية ” .