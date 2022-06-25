نجوى كرم تتصدّر بمفاجأة غير متوقعة.. صورة تضجّ مواقع التواصل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في مفاجأة غير متوقعة من الجمهور، نشرت النجمة اللبنانية نجوى كرم صورة لها ظهرت فيها بإطلالة فخمة كالإمارات، وشوّقت من خلالها المتابعين لأغنيتها الجديدة والمقرر طرحها خلال الساعات المقبلة بتعاون جديد يجمعها مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

أطلت نجوى كرم في الصورة بلقطة مميّزة، التقطت لها من الأعلى وهي تنزل الدرج، وخلفها فستانها الطويل والفضفاض. واكتفت نجوى بالتعليق على صورتها الجديدة بهاشتاغ اسمها “#نجوى_كرم” مع تنويه لحساب شركة “روتانا”، دون أن تكشف عن أي تفاصيل أخرى.

ونالت صورة نجوى كرم تفاعلًا كبيرًا من الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي، إذ ترك لها المتابعون الكثير من التعليقات التي عبّرت عن إعجابهم بإطلالتها وحماسهم للأغنية الجديدة.

يُذكر أن آخر أعمال نجوى كرم الفنية، كانت أغنيتي “مغرومة 2” كلمات وألحان نبيل الخوري وتوزيع داني حلو، و“ساحر قلوب” كلمات عامر لوند وألحان علي حسون وتوزيع داني حلو، وصورتهما مع المخرج هاس غدار.