“ضحكة حبيبي”.. عاصي الحلاني يتصدّر تصنيف أحلى الأغاني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل أغنية “ضحكة حبيبي” للنجم اللبناني عاصي الحلاني نجاحها، وتصدّرها في البرامج المختصة بسباق الأغنيات بعدد من البلدان العربية.

وتصدرت أغنية “ضحكة حبيبي”، تصنيف أفضل عشر أغنيات في لبنان (أحلى الأغاني) خلال أسبوعها الأوّل في هذه القائمة، بحسب ما أعلن الحساب الرسمي لإذاعة وتلفزيون “أغاني أغاني”، مشيرًا إلى أنها الأغنية التي حصدت على أعلى نسبة تصويت من الجمهور منذ دخول التصنيف الذي يُعدّ أسبوعيًا.

أغنية “ضحكة حبيبي” هي من كلمات عبير أبو اسماعيل، وألحان سليم سلامة، وتوزيع هادي كريم، وميكس وماستر مصطفى عبد الرضى وسليم سلامة. وكليب الأغنية تولى إخراجه أحمد المنجد وحقق أكثر من 13 مليون مشاهدة بعد 3 أسابيع فقط من صدوره.

يذكر أن أغنية “ضحكة حبيبي” هي بين مجموعة من الأغنيات التي سيطرحها عاصي الحلاني تباعًا في الفترة المقبلة ضمن استراتيجية فنية وتسويقية وضعها بالتنسيق مع شركة “روتاتا”.