كتب امير فتحي في السبت 25 يونيو 2022 03:50 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعارضة الأزياء السورية ” نيكول سعفان ” والمخرج المصري ” طارق العريان ” في أحدث ظهور لهما خلال حضورهما لحفل زفاف في تركيا . وظهرت نيكول سعفان في الفيديو وهي تحتضن طارق العريان وترقص معه على أنغام أغنية (مغرم يا ليل) للفنان اللبناني ” راغب علامة ” حيث شارك الأخير في إحياء حفل الزفاف . وكان طارق العريان قد أعلن مؤخرا بشكل غير رسمي ارتباطه بنيكول سعفان بعد أكثر من عام على انفصاله عن المطربة السورية ” أصالة نصري ” .. وبعد تداول الكثير من الشائعات حول ارتباطهما وأنها سبب انفصالهما .

كانت هذه تفاصيل خبر في أحدث ظهور لهما .. نيكول سعفان تحتضن طارق العريان ويرقصان على أنغام راغب علامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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