براد بيت يثير القلق بتفاصيل مرضه ومظهره الشاحب

محمد الفلاح - السبت 25 يونيو 2022

أثار الفنان الأمريكي براد بيت قلق الجمهور بعد أن تحدث عن تفاصيل المرض الذي يعاني منه ويمنعه من تذكر وجوه الأشخاص، خاصة بعد أن ظهر بمظهر مقلق على غلاف مجلة GQ البريطانية،



ولفت براد بيت أثناء حديثه عن إصابته بمرض عمى الوجوده الذي يمنعه من التمييز بين الوجوه والملامح عند رؤية أحد خاصة خلال فترة الليل.

وكشف براد بيت إلى أنه لا يصدقه أحد حول حالته الطبية، ويعتقد البعض أنه لا يميز الأشخاص نتيجة للغرور، معبراً عن رغبته في مقابلة شخص آخر يعاني من هذه الحالة للتعرف أكثر على ما يعانيه.

وكان براد بيت، البالغ من العمر 58 عاماً كشف منذ سنوات عن إصابته بعمى الوجوه الذي يمنعه من التمييز بين الوجوه وملامح الاشخاص وخاصة ليلا.

وأوضح براد بيت أنه لم يتم تشخيصه رسمياً بعمى التعرف على الوجوه، والذي وصفته هبئة الخدمات الصحية في بريطانيا بأنها حالة تصيب الأشخاص وتمنعهم من التعرف على وجوه الناس، ويجد الشخص صعوبة في تذكر الأشخاص الجديد أو التعرف عليهم خاصة في الأماكن والمناسبات الاجتماعية كالحفلات.

وعبر براد بيت عن قلقه من هذه الحالة، خاصة أنها تسبب انطباعاً سيئاً عنه لدى الجميع ويعتقد البعض بغروره وهو ما سمعه من البعض بأنه بعيد المنال، ولا يمكن الوصول إليه، ومنغمس في نفسه.

ونفى براد بيت تلك الاتهامات والحديث عنه، مؤكداً أن العكس هو الصحيح لأنه يريد أن يتذكر الأشخاص الذين يقابلهم دائماً ويشعر بالخجل بسبب عدم قدرته على هذا.

ووفقاً لهيئة الصحة البريطانية قد تصيب هذه الحالة ما يصل إلى واحد من كل 50 شخصاً، وغالباً ما تؤثر هذه الحالة على الأشخاص منذ الولادة، وعادة ما تظل مشكلة مدى الحياة، ويمكن أن تؤدي الإصابة بالسكتة الدماغية لتطور الأمر ويطلق عليها حالة عمى التعرف على الوجوه المكتسب.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها بيت علناً عن عدم قدرته على التعرف على الوجوه، والتأثير الناتج من الصعوبة على سمعته، فمن قبل كشف أنه يشعر بكره البعض له خاصة مع اعتقادهم أنه يتعمد عدم احترامهم، لكنه في الحقيقة لا يكون قادراً على التعرف عليهم وتذكرهم.

وكان ظهور الفنان براد بيت على غلاف مجلة GQ البريطانية، قد أثار جدلاً بسبب المظهر الذي بدأ عليه الممثل الأمريكي.

ظهر براد بيت بوجه أكثر شحوباً وبياضا من رقبته وعنقه، إلى جانب ارتدائه قميصا أزرق مفتوحا ووجه بتعبيرات مخيفة وباردة بحسب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وارتدى براد بيت عقداً ذهبياً ضخماً حول رقبته، وبدأ متجمداً في الصورة ويحيط به أزهار ملونة مع سحلية صغيرة تجلس على صدره.

وخلال المقابلة أثار الممثل الأمريكي الجدل أيضاً بعد أن ألمح إلى اقتراب اعتزاله التمثيل خاصة إذا لم يجد ما يقدمه أو يجد عملاً مناسباً مشيراً إلى أن أيامه في الوسط الفني أصبحت معدودة حالياً، وهو ما جعل الجمهور يعتقد أن اعتزال براد بيت صار قريباً.