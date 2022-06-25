شكرا لقرائتكم خبر عن *بدر الشمري يثير تعاطف الجمهور بسبب مفاجأة عن أسرتهم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 25 يونيو 2022

كشف بدر الشمري مشهور مواقع التواصل الاجتماعي السعودي عن تفاصيل حول والديه وحياته الشخصية، مفجراً مفاجأة بأن الأسرة التي عاش في كنفها لم تكن تضم والديه الحقيقين، وأن المرأة والرجل اللذين رباه ليسوا والديه.



وأوضح بدر الشمري في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على تطبيق سناب شات، وثق فيه لقطة جمعته بسيدة لم يكشف عن هويتها ولكنه وضح أنها هي من ربته وفي مقام والدته، موضحاً أنها ليست والدته الحقيقية ولكن شقيقه والده.

وتحدث بدر الشمري عن تفاصيل حياته ووفاة والده، مؤكداً أن من اعتنى به كان زوج عمته والتي دائماً ما يقوم بتوثيق مقاطع معها.

ولفت إلى أن بعد وفاة والده كان هو وشقيقه عبد العزيز آخر نسل والده من الذكور وكان والده آخر فرد في العائلة من أهل عمته وتركه هو وشقيقه عبد العزيز وشقيقته فاطمة بعد الوفاة.

وأوضح أن والدته بعد وفاة والده عادت إلى جنوب المملكة وتزوجت هناك، بينما بقى هو في رعاية عمته، مؤكداً أن حياته التي تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي ليست كاملة ولا يعرف الجمهور كافة التفاصيل عنه وأنه تختلف في الواقع عن ما يظهر خاصة أنه لا يوثق إلا القليل منها والتفاصيل الصغيرة فقط.

وأضاف أنه لن يكشف عن المزيد من التفاصيل عن حياته الشخصية إلى المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه ما زال يملك الكثير من الأسرار حول حياته الشخصية.

وعلق بدر الشمري قائلاً: "شفتوا أني ما كنت أوريكم إلا القليل وكنتم تحسبونه كثير لأني كنت أقول تفاصيل هالقليل، معلومات أكثر من كذا يهنق مخكم خلاص اكتفوا بالقدر هذا وسلامتكم"

وأكد أنه لا يرغب في البحث عن التعاطف أو التباكي لأنه لا يعلم أحد شيء عن حياته منذ شهرته من 8 سنوات معلقا: "ما حدا يعرف عني شيء والكثير يغبطني على حياتي اللي مليانة حب وعطف وعشرة وتفدير، وأنتم عوض من الله بعد يا العائلة الكبيرة".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع ما كشفه بدر الشمري عن حياته الشخصية، وتداولوا الفيديو عبر السوشيال ميديا وأبدى الكثير منهم تعاطفه.

وأبدى البعض تعجبه من الطريقة التي كانت دائماً تستقبله عمته بها وهي ما وثقه في كثير من الفيديوهات: "كيف إن الأم اللي تستقبله بحفاوة دائمًا عمته مو أمه!:".

وأشاد الجمهور بأسرة بدر الشمري خاصة بسبب الحب الذي يظهر دائماً بينهم في الفيديوهات والي اعتقد البعض منها أن أبناء عمته هم أشقاؤه بجانب زوج عمته الذي يظهر معه دائماً بكونه والده، وجاءت التعليقات: "يا الله على هذا الحب والمشاعر الحقيقة الصادقة".

وشارك بعض المتابعين قصصاً تشبه قصة بدر الشمري بعد فقدان أسرهم، كما شارك البعض قصص تربية أبناء في أسرتهم لم يكونوا أبناءهم، داعين الله لعمته وزوجها بسبب ما فعلوه معه من خير والإحسان إليه وتربيته .

يذكر أن بدر الشمري هو مشهور سناب شات سعودي الجنسية ويبلغ من العمر 29 عاماً، ولا يشارك الجمهور تفاصيل حياته كثيراً خاصة حياته الخاصة وما يخص زوجته أو ما يخص أسرته من خلال حساباته الخاصة بوسائل ومنصات التواصل الاجتماعي لذا لم يذكر قط اسم أو عمر أو هوية زوجته، واكتفى بإعلان زواجه فقط منذ 5 سنوات دون أن يكشف عن أي تفاصيل.