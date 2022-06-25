شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير مسلسل "مهب الريح" لـ هند صبرى بتوقيع أحمد خالد موسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق أمس الجمعة تصوير أولى مشاهد مسلسل "مهب الريح" وهو اسم مبدئى، والذى يقدم بطولته النجمة هند صبرى وإياد نصار وماجد المصرى، من إخراج أحمد خالد موسى، وهو المسلسل المأخوذ من المسلسل الأمريكي THE GOOD WAIF ، والذى نال نجاحًا باهرًا وقت عرضه، وجمع المشاهد الأولى كلا من هند صبرى وإياد نصار وجومانا مراد وعلى الطيب وأحمد كشك، ومن المقرر أن يستمر التصوير خلال الأيام المقبلة، ويشارك عدد من الفنانين الشباب تباعًا خلال أيام التصوير.

تدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حيث كانت أليسيا فلوريك زوجة صالحة لزوجها، محامي الدولة السابق، و بعد فضيحة جنسية وقضايا فساد مهينة للغاية، يقبع خلف القضبان، ومع تصاعد الأحداث يجب عليها إعالة أسرتها والعودة للعمل كمتقاضي في مكتب محاماة.

مسلسل في مهب الريح، من بطولة هند صبرى، وماجد المصرى، وإياد نصار، وعدد من الشباب، وهو من إخراج أحمد خالد موسى، ومكون من 3 أجزاء في 45 حلقة، ومن المقرر أن يعرض على إحدى المنصات الرقمية، وكل جزء يحمل 15 حلقة.

يشار إلى أن هند صبرى تنتظر طرح فيلم "كيرة والجنط بطولة النجمان كريم عبد العزيز وأحمد عز، ويشارك في بطولة الفيلم المقرر طرحه في دور العرض السينمائى يوم 30 يونيو، سيد رجب، احمد مالك، هدى المفتى، أسماء أبو اليزيد، وعدد كبير من الفنانين، سيناريو وحوار أحمد مراد، اخراج مروان حامد.