شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الكويتية تعتذر لجمهورها بعد إلغاء حفلها فى موسم جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة نوال الكويتية، إلغاء حفلها في موسم جدة، المقرر إقامته في أول من يوليو بسبب وعكة صحية تعرضت لها، وغردت عبر حسابها على تويتر، قائلة: "جمهوري الحبيب أعتذر منكم لعدم قدرتي على إِقامة حفل جدّة بسبب وعكة صحّية خفيفة أمر بهِا وأرجو تقبّل اعتذاري وأشوفكم على خير وعلى حب".



نوال الكويتية

وتتعاون الفنانة نوال الكويتية، في عمل فنى جديد مع الملحن حامد هاشم، وعبرت نوال عن سعادتها بهذا التعاون لافتة إلى أن العمل يجرى تنفيذه من كلمات مشرف العتابى، ومن توزيع نور هاشم، وتحت إشراف الملحن مشعل العروج .

يحيى المطرب السعودى عبد المجيد عبد الله حفله الغنائى الثانى في موسم جدة، مساء اليوم السبت، وذلك بعد نجاح حفله الأول الذى أقيم مساء أمس الجمعة، حيث يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته الخليجية المحببة لدى جمهوره.

وطرح النجم السعودى عبد المجيد عبد الله، مؤخرًا، أغنية بعنوان "أخذت القلب"، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهى كلمات أنور المشيرى، ألحان أحمد الهرمى، توزيع سيروس، إيقاعات إبراهيم حسن، جيتار أحمد عبد العزيز، وتريات تامر فيضى، مكس وماستر جاسم محمد.