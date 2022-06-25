كتب امير فتحي في السبت 25 يونيو 2022 02:43 مساءً - أعرب الفنان ” أحمد خالد صالح ” في لقائه مع الإعلامية ” إنجي علي ” في برنامجها أسرار النجوم المذاع عبر إذاعة نجوم إف إم عن حبه وإعجابه بالفنان ” أحمد مكي ” .
وأشاد أحمد خالد صالح خلال حديثه بالأعمال الفنية التي يقدمها أحمد مكي ويناقش من خلالها قضايا هامة بطريقة ممتعة متمنيا مشاركته قريبا في عمل فني .
فقال : ” مسلسل الكبير كان مفاجأة الناس كلها، كان رائع .. ومكي مش مجرد شاطر، مكي احنا محتاجين 15 مكي في مجتمعنا لإنه بيقدم حاجة صعبة جدا تتقدم للجمهور ” .
وتابع : ” حاجة ممتعة ومتكاملة ومليانة قضايا .. مكي اتكلم عن حوالي 5 أو 6 قضايا في المسلسل بشكل خفيف ومش مباشر ومغلفها بخفة دم وكوميديا وبمواهب رائعة ” .
وأضاف الفنان أحمد خالد صالح : ” أنا من عشاق مكي ومن جمهوره وبتمنى إن شاء الله في يوم من الأيام يجمعنا عمل ” .
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد خالد صالح مشيدا بهذا الفنان : ” محتاجين مثله 15 في مجتمعنا “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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