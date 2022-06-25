فنانة مصرية تكشف تفاصيل أزمتها الصحية : ” أخدت ترامادول والغضروف انفجر “

كتب امير فتحي في السبت 25 يونيو 2022 02:43 مساءً - خرجت الفنانة ” هلا رشدي ” في الساعات الماضية في بث مباشر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك للحديث عن تفاصيل أزمتها الصحية التي تعرضت لها مؤخرا واستدعت خضوعها لعملية جراحية في الظهر .

وأشارت هلا رشدي إلى أن بداية وعكتها الصحية كانت في يوم 14 مايو الماضي أثناء سفرها خارج مصر في رحلة عمل حيث شعرت خلال تواجدها بالطائرة بشد عضلي بسيط في قدمها اليسرى ثم بعد ذلك اتجهت إلى فندق الإقامة مع استمرار الألم وعدم قدرتها على النوم نهائيا .

وتابعت : ” تاني يوم جابولي حد يعملي مساج وبعد ما خلصت قولتلها مش حاسة بأي حاجة خالص .. الأيام بتعدي وأنا مبنامش ومعرفتش اشتغل هناك .. رحت بعدها بكام يوم لدكتور اللي هو (سمكري البني آدمين) وبردو مرتحتش ” .

وأضافت : ” عملت الإبر الصينية وبردو مفيش، مفيش أي مسكنات عاملة الواجب وحرفيا مبنامش وفي الآخر اخدت حقنة فولتارين ومعملتش أي حاجة خالص .. رحت لدكتور تانية نفس النظام وعملتلي جلسة بس طويلة شوية وهي بتضغط على أماكن معينة قالتلي عندك غضروف على وشك الانفجار ” .

وقالت هلا أنه بعد هذه الجلسة اختفى الألم التي كانت تشعر به وتمكنت من النوم لمدة ساعة و 40 دقيقة فقط لتستيقظ بعد ذلك على آلام شديدة وكأن نارا في قدمها على حد وصفها وتوقفت قدمها اليسرى مع وجود آلام في ظهرها واضطرت إلى تناول (ترامادول) الذي لم يفيدها بشئ .

وواصلت : ” تاني يوم رجعت مصر والتعب بيزيد وعملت رنين مغناطيسي ولقينا الغضروف انفجر وطلع من مكانه ونزل على عصب رجلي الشمال والكل اجمع إني لازم اعمل عملية .. وقبلها اللي أكدلي إن يوم العملية ده هيكون آخر يوم في عمري، كمية البشر اللي كلمتني من غير ما اعلن عن أي حاجة ” .

وأكملت هلا رشدي : ” بابايا هو اللي أصر أنزل صورة قبل ما ادخل أوضة العمليات وأنا مكنتش حابة ده بصراحة .. قالي نزليها يمكن يكون فيه حد عنده دعوة حلوة يدعيهالك وربنا ينجيكي .. دخلت العمليات والعملية كانت المفروض ساعة أخدت 4 ساعات ونص ” .

وتحدثت الفنانة المصرية أن رحلة ألمها على حد وصفها استمرت لمدة 21 يوم منها 13 يوما خارج مصر .. مضيفة : ” بعد ما خرجت شفت المحلول وفيه الحاجات اللي طالعة وعرفت حرفيا أد إيه البني آدم هين وضعيف بشكل غير طبيعي واكتشفت إن ربنا بيدي كل واحد الألم اللي يفدر يتحمله ” .

واختتمت هلا رشدي حديثها : ” مكتوبلي انام شهر كامل من غير حركة وبعد كده في الشهر التاني والتالت ابدأ اتحرك بس واحدة واحدة .. وشكرا جزيلا على كلامكم الحلو ودعواتكم .. بحبكم جدا ” .

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