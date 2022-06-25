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زينب فياض ابنة هيفاء وهبى نسخة طبق الأصل.. صور

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شكرا لقرائتكم خبر عن زينب فياض ابنة هيفاء وهبى نسخة طبق الأصل.. صور والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 25 يونيو 2022

 "اقلب القدرة على فمها.. تطلع البنت لأمها".. هذا المثل ينطبق على زينب فياض ابنة المطربة اللبنانية "هيفاء وهبى"، حيث اعتادت زينب نشر صورها على المنصات المختلفة في السوشيال ميديا، ويبدو أن زينب تتخذ نهج والدتها في التباهى بجمالها وأنوثتها وماركات الملابس العالمية، خاصة أن زينب مهتمة بشكل كبير بعالم الأزياء والمكياج، زينب نصر فياض من مواليد 24 يونيو 1993، وتبلغ من العمر 29 سنة، ولديها بنتان حفيدات هيفاء وهبي.

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زينب هي الابنة الوحيد للمطربة هيفاء وهبي من ابن عمها نصر فياض والذي تزوجته هيفاء عام 1990، ولم تستمر الزيجة فترة طويلة حيث انفصلت منه عام 1994.

كانت زينب فياض مختفية فترة عن الأضواء حيث كانت ترتدي الحجاب، لتفاجئ الجميع بخلعها الحجاب والظهور عبر السوشيال ميديا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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