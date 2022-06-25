بعد الترويج لفيلمه بكوريا..توم كروز يعود للندن

محمد الفلاح - السبت 25 يونيو 2022

بدا النجم العالمى توم كروز فى حالة معنوية عالية عندما هبط من طائرته الهليكوبتر فى باترسي بلندن أمس الجمعة بعد الترويج لفيلمه الجديد Top Gun: Maverick فى كوريا الجنوبية.



وعلي جانب اخر حقق فيلم Top Gun: Maverick للنجم توم كروز إيرادات كبيرة فى السعودية، حيث وصلت إيراداته إلى 11 مليونا و200 ألف دولار أمريكى، فيما حقق حول العالم 901 مليون دولار.

فيلم الأكشن الجديد Top Gun: Maverick للنجم العالمى توم كروز حقق رقم قياسى كبير في شباك الذاكر العالمى.

الفيلم تدور أحداثه بعد قضائه لأكثر من ثلاثين عاماً في القوات الجوية، حيث كان مافريك ضمن أفضل الطيارين، لكنه يتفادى التقدم فى الرتبة التى ستضعه فى مكانة مختلفة كما يستمر فى تطوير إمكانياته، يجد مافريك نفسه مكلفاً بتدريب كتيبة من خريجى Top Gun للقيام بمهمة محددة لم يقم بها طيار حى من قبل.

وبالإضافة لتوم كروز، يشارك فى بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم منهم ميليس تيلر، جنيفر كونيللي، جون هام، مونيكا باربارو، إد هاريس وفالكيلمر، وهو من تأليف جيم كاش، جاك إيبس جونيور، إريك وانر سينجر، كريستوفر ماكوايروإهرن كروجر، وإخراج جوزيف كويزينيسكي.

يذكر أن توم كروز، انفصل عن هايلى أتويل للمرة الثانية عقب انفصالهما الأول سبتمبر الماضى.

وكان كروز ارتبط بـ هايلى للمرة الأولى عام2020 فى موقع تصوير فيلم "7 Mission Impossible"، وأعلنا انفصالهما ثم عادا حتى انفصلا هذه الأيام، ولم ينجح الأمر بالنسبة لهما وقررا البقاء كأصدقاء فقط بحسب ما أفاده مصدر لصحيفة ذا صن.