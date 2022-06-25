شكرا لقرائتكم خبر عن اقلب القدرة على فمها.. زينب فياض ابنة هيفاء وهبى نسخة طبق الأصل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقول المثل "اقلب القدرة على فمها.. تطلع البنت لأمها".. وهذا المثل ينطبق على زينب فياض ابنة المطربة اللبنانية "هيفاء وهبى"، حيث اعتادت زينب نشر صورها على المنصات المختلفة في السوشيال ميديا، ويبدو أن زينب تتخذ نهج والدتها في التباهى بجمالها وأنوثتها وماركات الملابس العالمية، خاصة أن زينب مهتمة بشكل كبير بعالم الأزياء والمكياج، زينب نصر فياض من مواليد 24 يونيو 1993، وتبلغ من العمر 27 سنة، ولديها بنتان حفيدات هيفاء وهبي.

زينب هي الابنة الوحيد للمطربة هيفاء وهبي من ابن عمها نصر فياض والذي تزوجته هيفاء عام 1990، ولم تستمر الزيجة فترة طويلة حيث انفصلت منه عام 1994.

كانت زينب فياض مختفية فترة عن الأضواء حيث كانت ترتدي الحجاب، لتفاجئ الجميع بخلعها الحجاب والظهور عبر السوشيال ميديا.



































