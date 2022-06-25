شكرا لقرائتكم خبر عن محمود العسيلى ينشر صور حفله بالأردن ويعلق: شكرًا على حسن الاستقبال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمود العسيلي عن صور من حفله في الأردن، حيث نشر صور الحفل من خلال حسابه على الإنستجرام الخاص به وعلق عليها بـ"شكرًا جمهور الأردن العظيم على حسن الاستقبال والدفء و المحبة الكبيرة اللي أنا متعود عليها منكم.. أشوفكم قريب تاني إن شاء الله".

جمهور حفل العسيلى



سيلفى عسيلى

وكان قد أعلن الفنان محمود العسيلى، استعداده لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان "دوم دوم" وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعرب العسيلي، عن سعادته بالتعاون لأول مرة مع الملحن عزيز الشافعى، والشاعر تامر حسين، والموزع أحمد طارق يحيى.



عسيلى على انستجرام

و استكمل قائلاً: أحب أغنية "دوم دوم" جداً لأنها لون جديد ومختلفة، وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور".



عسيلى



محمود العسيلى

جدير بالذكر أن أخر أغنية للعسيلة، هى "مسيكب" من كلمات الشاعر فلبينو، ألحان محمود العسيلى، توزيع رامى سمير، وقد حققت الأغنية نجاحا كبيرا .

وكانت آخر حفلات الفنان محمود العسيلى، فى الإسكندرية، إذ نشر صورا فوتوغرافية من حفله الغنائي الأخير، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام":" إسكندرية ديما في حتة تانية".