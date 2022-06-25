شكرا لقرائتكم خبر عن معركة جونى ديب وآمبر هيرد القانونية لم تنتهِ بعد إعلانها الاستئناف على الحكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت دعوى التشهير التى رفعها جوني ديب بملايين الدولارات ضد آمبر هيرد، ولكن لم تنته حقًا إذا تمكنت ممثلة Aquaman من دفع ضمان باهظ الثمن.

ووفقًا لموقع "ديد لاين"، ففى جلسة استماع قصيرة ومتوترة صباح يوم الجمعة في قاعة محكمة فيرجينيا للقاضى بيني أزكاريت، تم تقديم حكم نهائى في المحاكمة المدنية الصريحة والبارزة التى انتهت فى 1 يونيو ودخلت فى جدول الأعمال ومع ذلك فى نزاع سعت المحامية الرئيسية لـ Heard Elaine Bredehoft إلى تحديد جدول زمنى للاستئناف على الحكم.



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أخبرت أزكاريت محامية هيرد أنها إذا أرادت استئناف الحكم الصادر عن هيئة المحلفين المكونة من 7 أشخاص، فسيتعين على المحامى تقديم طلبات إلى المحكمة، كما أبلغت أزكاريت هيرد أنه سيتعين عليها طرح سندات بقيمة 8.35 مليون دولار مع فائدة 6 ٪ سنويًا لأى استئناف.

وفي وقت سابق، قضت هيئة محلفين، بأن هيرد قد شوهت سمعة زوجها السابق من خلال نشر مقال عن كونها ناجية من الاعتداء الجنسى فى صحيفة واشنطن بوست، وقد أمرت بدفع 10 ملايين دولار كتعويضات إلى ديب و5 ملايين دولار كتعويضات عقابية.