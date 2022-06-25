شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم جمال سليمان ودرة ونورى بوزيد بمهرجان ربيع الفنون الدولي بالقيروان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم أمس الفنانين جمال سليمان ودرة والمخرج النوري بوزيد والفنانة التونسية ريم الرياحي وأسامة رزق خلال حفل افتتاح الدورة الرابعة والعشرين لمهرجان ربيع الفنون الدولي بالقيروان، والذي يديره الفنان حمادي الوهايبي فيما تترأسه الشاعرة جميلة الماجري ويستمر المهرجان حتي 29 يونيو.

المهرجان يرفع شعار "كيف نصنع المستقبل"، وهو مهرجان عريق كرم من قبل نزار قباني، أدونيس، سميح القاسم، كمال الشناوي، محمود ياسين، يحي الفخراني، عزت العلايلي، سميحة أيوب، سهير المرشدي، سلوم حداد، صباح فخري، وديع الصافي وغيرهم الكثير من نخبة الفكر والإبداع، الذين زاروا القيروان واحتفوا بربيع فنونها.

المهرجان كما أكد لنا مديره المخرج والممثل حمادي الوهايبي يعود بقوة في دورته الرابعة والعشرين بعد سنتين من الانقطاع بسبب جائحة كورونا ، والمهرجان يهتم بالثقافتين الجماهيرية والنخبوية ، كما حافظ المهرجان على تقاليد حفل افتتاحه بتكريم عدد من الوجوه الثقافية والفنية واختار في هذه الدورة كل من النوري بوزيد، درة زروق، جمال سليمان، البشير القهواجي، ريم الرياحي، أسامة رزق والشعراء سهام شعشاع، راشد عيسى ويوسف وغليسي.

تكريم المخرج نوري بوزيد



درة في افتتاح مهرجان الثيروان

ومن العروض الفنية المقترحة على جمهور القيروان من 24 إلى 29 يونيه 2022 في مهرجان ربيع الفنون الدولي فيلم "الكاهن" بحضور كل من جمال سليمان ودرة زروق، فيلم "عرايس الخوف" للنوري بوزيد، مجموعة من الأفلام القصيرة مبرمجة بالتعاون مع المدرسة الوطنية للسمعي البصري بقمرت، مسرحية "حديقة الوئام" للمركز الوطني للفنون الدرامية والركحية القيروان، مسرحية "ربع وقت" لسيرين قنون ومسرح الحمراء ومسرحية لمين النهدي "نموت عليك" وذلك في اختتام المهرجان.

ومن جهتها، اعتبرت رئيسة جمعية مهرجان ربيع الفنون الدولي الشاعرة جميلة الماجري الدورة الرابعة والعشرين محاولة جادة لاستعادة بريق وإشعاع المهرجان، الذي اشتهر باستضافته لأسماء كبيرة في عالم الشعر، الفكر والفنون مشيرة أن الجمعية رفعت التحديات لتحقيق النجاح والتميز رغم ضيق الوقت مع العمل على ضبط رزنامة الموسم القادم إذ يعود المهرجان في 2023 لموعدة الربيعي المعتاد.

ينظم مهرجان ربيع الفنون الدولي من 24 إلى 29 يونيه 2022 بدعم من وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية بالقيروان ويلتقي الحضور في اليوم الثاني من الفعاليات بضيوف المجلس الثقافي وهم الوجوه الفنية المكرمة خلال حفل الافتتاح النوري بوزيد، درة زروق، جمال سليمان، البشير القهواجي، ريم الرياحي وأسامة رزق فيما تبرمج في الاثنين 27 يونيه 2022 ندوة فكرية حول "صناعة المستقبل" بمشاركة أم الزين بن شيخة، عبد العزيز صميدة، معز الوهايبي وحياة عمامو وذلك بالمعهد العالي للفنون والحرف بالقيروان ويكون لمحبي الشعر موعد مع أمسية ثقافية عربية يقدمها عبد المجيد فرحات ويشارك في فقراتها الشعراء يوسف وغليسي من الجزائر، سهام شعشاع من لبنان، الأردني راشد عيسى ومن تونس محمد الغزي ومنصف الوهايبي.

الفنون التشكيلية لها نصيب في الدورة الرابعة والعشرين من المهرجان عبر تدشين ثلاثة معارض وهي "صورة وكلمة" للفنان البشير القهواجي بالمركز الوطني للفنون الدرامية والركحية بالقيروان، معرض الفن التشكيلي للفنانة ربيعة الرينشي بقاعة محمد الحليوي ومعرض الكتاب بالتعاون مع "دار ميارة للنشر" بالمركز الوطني للفنون الدرامية والركحية بالقيروان.

الدورة الرابعة والعشرون لمهرجان فنون الربيع الدولي تشهد كذلك تنظيم حفل ضخم لـ"ديفا" أمينة فاخت بملعب حمدة العوني وذلك يوم السبت 25 يونيه 2022 وذلك إلى جانب برمجة ترفيهية تشمل رحلات سياحية بالمواقع الأُثرية بالقيروان وجولات اكتشاف للبرك التقليدية عن صنع الزربية، معارض للصناعات التقليدية، الشعر الشعبي، الفروسية، الجحفة، وتذوق الأكلات القيروانية ويدعم هذا الجانب الترفيهي وزارة السياحة والصناعات التقليدية.



تكريم جمال سليمان



تكريم درة



جانب من المهرجان



ريم الرياحي



مهرجان ربيع الفنون بالقيروان