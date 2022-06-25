رانيا فريد شوقي تحتفل بعيد ميلاد زوجها: عقبال مليون سنة في صحة وستر ونجاح

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القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة رانيا فريد شوقي، اليوم السبت، بعيد ميلاد زوجها تامر الصراف، متمنية له عامًا سعيدًا وأن يمده الله بالصحة والستر والنجاح، حيث نشرت صورة مع زوجها عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "كل سنة وأنت طيب يا زوجي الحبيب وعقبال مليون سنة يارب في صحة وعافية وستر ونجاح وخير يارب".





وسبق واحتفلت النجمة رانيا فريد شوقي بعيد زواجها من زوجها تامر الصراف، ونشرت فيديو يجمع عدد من صورهما معا على أنغام أغنية "كل حب وأنت طيب" للنجمة الراحلة صباح، وعلقت عليه عبر حسابها بموقع "انستجرام"، قائلة: "وجودك بجانبي يجعلني أسعد شخص وأكثر امتنانًا وحظًا في العالم. ذكرى زواج سعيدة لرفيق روحي، أشكرك على حبي لكونك مهتمًا ومحبًا وداعمًا.. كل سنة وانت حبيبي عيد جوازنا السادس عقبال العمر كله يارب".

من ناحية أخرى، عرضت قناة الحياة مؤخرا، حلقات حدوتة "أم العيال" من الموسم الثانى لمسلسل "زى القمر"، بطولة رانيا فريد شوقى، أحمد وفيق، محمود ياسين "جونيور"، رضوى جودة، ضياء الميرغنى وعدد من الفنانين الشباب، وهي من تأليف عمرو الدالى وإخراج شيرين عادل.

وظهرت رانيا فريد شوقى في دور سيدة ريفية متزوجة ولديها 7 أبناء، وتتعرض للضرب والاهانة بشكل دائم من زوجها، حيث يستولى على أموالها ويكون عالة عليها وعلى الأبناء، حيث تتناول الحدوتة معاناة المرأة مع زوجها الذي لا يعمل واصراها دائماً على العمل من أجل توفير مصروف البيت مثلما يحدث في العديد من الأسر المصرية.