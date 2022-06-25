شكرا لقرائتكم خبر عن رنا سماحة تعلن وفاة طفلين شقيقين من عائلتها في حادث أليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت المطربة رنا سماحة، وفاة طفلين شقيقين من عائلتها إثر حادث أليم، وأن والدهما ابن عمها تم نقله إلى العناية المركزة، وطلبت الجميع الدعاء لهما.