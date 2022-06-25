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شكرا لقرائتكم خبر عن رنا سماحة تعلن وفاة طفلين شقيقين من عائلتها في حادث أليم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أعلنت المطربة رنا سماحة، وفاة طفلين شقيقين من عائلتها إثر حادث أليم، وأن والدهما ابن عمها تم نقله إلى العناية المركزة، وطلبت الجميع الدعاء لهما.
وقالت رنا سماحة عبر حسابها على فيس بوك: "اللهم اجرنا في مصيبتنا إنا لله وإنا اليه راجعون.. حبيبتي أهلة كريم محمد سماحة 7 سنوات ملاك في الجنة.. وأخوها حمزة 3 سنوات ملاك في الجنة الإثنين راحوا.. ووالدهم ابن عمي كريم محمد سماحة في العناية المركزة إثر حادث.. حكمتك يا رب لطفك صبرنا يا الله".
رنا سماحة
وكانت المطربة رنا سماحة قد شاركت متابعيها وجمهورها مؤخرا بمجموعة صور توثق من خلالها احتفالها بـ عقيقة ابنها "مالك سامر أبو طالب"، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام صور الاحتفال مع زوجها وكتبت: "عقيقة ابني ونور عيوني اللي نور حياتي، مالك سامر أبو طالب، عايزة أشكر ناس كتير أوي تعبت معانا عشان اليوم يطلع بالحلاوة دي".