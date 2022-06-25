شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن بهجت قمر: فى سنى الـ48 دخلت الامتحانات ومستنى البكالوريوس أخيرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الشاعر الغنائى أيمن بهجت قمر، عن دخوله امتحانات البكالوريوس في عامه الـ 48، وكتب عبر حسابه على فيس بوك، قائلاً: "مش مهم السن وفي أى وقت هتقدر تعمل اللي أنت عايزه أنا عايز الكل يعرف أن أنا بعد ما أتممت عامي الـ 48 دخلت الامتحانات وخلصت المواد اللي عليا ومستني النتيجة هاخد البكالوريوس أخيرًا ده البكالوريوس ده طويل أوي".

كما كشف الشاعر الغنائى أيمن بهجت قمر، عن تعاون جديد يجمعه مع النجمة شيرين عبد الوهاب والموزع الموسيقى طارق مدكور، حيث نشر صورًا مع شيرين وفريق العمل من خلال حسابه على "فيس بوك"، وعلق عليها: "إن شاء الله هتسمعوا أحلى أغانى مع شيرين".

انتهت النجمة شيرين عبد الوهاب، من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "عودتنى الدنيا"، من كلمات أحمد المالكى، وألحان تامر عاشور، ومن المقرر طرحها قريبًا عقب وضع اللمسات النهائية عليها.

وأحيت مؤخرًا النجمة شيرين عبد الوهاب حفلاً كبيرًا فى أبو ظبي، مؤخرًا، واستقبلها جمهور الإمارات استقبالاً خاصًا، وتفاعل مع أغنياتها طوال الحفل الذى رفع لافتة كامل العدد.