شكرا لقرائتكم خبر عن عودة مهرجان جلاستونبرى فى إنجلترا بعد توقف 3 سنوات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق مهرجان "جلاستونبري" عودة مجيدة بعد 3 سنوات من التوقف، حيث قاوم المحتفلون من جميع أنحاء البلاد المخاوف من العواصف الرعدية لدفن ذكريات فيروس كورونا في مهرجان الموسيقى الأكثر شهرة فى العالم، وفقًا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

توافد ما يقدر بـ 200 ألف من عشاق الموسيقى إلى مزرعة وورذي فارم فى جنوب غرب إنجلترا، الجمعة، مع عودة أكبر مهرجان على العشب فى العالم للمرة الأولى منذ عام 2019، وكانت المغنية وكاتبة الأغاني بيلى إيليش (20 عاماً) أبرز نجوم المهرجان فى يومه الأول.



تقرير ديلى ميل

دخلت إيليش، البالغة من العمر 20 عامًا، التاريخ كأصغر نجمة على الإطلاق تتصدر عناوين جلاستونبرى، حيث قدمت مجموعة من الأغانى، وعاد مهرجان جلاستونبري فى ذكراه الـ50، إذ ألغت جائحة كورونا فعالياته عامى 2020 و2021.



تجمع الالف



من المهرجان



بيلى ايشلى



المهرجان

وقالت منظمة المهرجان إيميلي إيفيس، ابنة مؤسس المهرجان مايكل إيفيس، لدى الإعلان عن حضور بيلي إيليش في أكتوبر: "نشعر بأن هذه هي الطريقة المثلي أمامنا للعودة ولا أطيق الانتظار".

وبيعت أكثر من 138 ألف تذكرة للمهرجان الذي ينظم منذ عام 1970 في مزرعة إيفيس، وأوضحت تقارير إن الحضور تجاوز 200 ألف، وسيظهر على المسرح، السبت، بول مكارتني بعد أسبوع من عيد ميلاده الثمانين بينما تظهر الأحد، ديانا روس وكيندريك ليمار.