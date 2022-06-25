أمبر هيرد تعلن أنها ستطعن على الحكم الصادر ضدها في قضية التشهير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اجتمع الفريقان القانونيان لكل من الممثلة أمبر هيرد وزوجها السابق جوني ديب في قاعة محكمة بمدينة فيرفاكس بولاية فيرجينيا مع القاضية بيني ازكاراتي يوم الجمعة.

وبدلا من اتمام تسوية، قال ممثلو هيرد إنها ستستأنف على نتيجة محاكمة التشهير التي استمرت ستة أسابيع.

وقال متحدث باسم هيرد “كما تم التوضيح أمس في جلسات الاستماع، أنت لا تطلب العفو إذا كنت بريئا. ولا تحجم عن الطعن إذا كنت تعرف أنك على حق”.

وجاء اللقاء بعد أسابيع قليلة من انتهاء المحاكمة الجدلية التي نقلها التليفزيون في أول حزيران/ يونيو الجاري. وقد حكمت هيئة المحلفين بتعويضات لديب بقيمة 15 مليون دولار، تم خفضها في نهاية الأمر إلى أكثر قليلا من 10 ملايين دولار، وفقا للحد القانوني بولاية فيرجينيا. كما حكمت الهيئة بتعويض لهيرد بقيمة مليوني دولار.