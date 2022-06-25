شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يهنئون محمد إمام على فيلمه الجديد: ألف مبروك يا عمهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ عدد من نجوم الفن، النجم محمد إمام بعد طرح برومو الرسمي لفيلم عمهم ، وكتب الفنان سليمان عيد، قائلا: ألف مبروك ياعمهم إعلان حلو أوي، وإن شاء الله الفيلم يحقق أكبر إيرادات"، والفنان شيكو "مبروك " وقال النجم كريم محمود عبد العزيز "مبروك ياحبي"، وكتبت الفنانة هدى المفتى:" خطير مبروك مبروك"، وقال الفنان محمد أنور: "حلو أوي مبروك ياعمهم"،

طرح صناع فيلم عمهم للنجم محمد إمام البرومو الرسمى للعمل على جميع منصات التواصل الاجتماعى، ترويجا للعمل استعدادا لطرحه بالسينمات للجمهور 7 يوليو المقبل ليشارك ضمن موسم عيد الأضحى المبارك بالسينمات.

فيلم عمهم من بطولة عدد كبير من النجوم منهم؛ محمد إمام و هدى المفتى و سيد رجب و باسم سمرة وأيتن عامر و محمد سلام ورياض الخولى وأحمد خالد صالح و محمد لطفى ومحمد ثروت و الشحات مبروك و تأليف وسام صبرى وإنتاج أحمد السبكى وإشراف عام كريم السبكى وإخراج حسين المنباوى والذى من المقرر عرضه بدور العرض السينمائية ليلة وقفة عيد الأضحى المبارك .

كانت آخر أفلام محمد إمام، "لص بغداد" وشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، سعد المختار وضيفا الشرف أحمد رزق وبيومى فؤاد، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.