كيندال جينر تنفصل عن حبيبها بعد ظهورها سويا فى زفاف شقيقتها كورتنى كاردشيان

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مقربة من عارضة الأزياء ونجمة تلفزيون الواقع كيندال جينر انها انفصلت عن حبيبها لاعب كرة السلة المحترف ديفين بوكر بعد علاقة استمرت لعامين على الرغم من أن اخر ظهور علنى لهما لم يكن من فترة طويلة اذ أن ديفين كان موجودا فى زفاف شقيقة حبيبته كورتني كارداشيان على ترافيس باركر كما سافر الى ايطاليا مع المدعوين للمشاركة بالاحتفالات.



وحسب ما نشر موقع entertainmenttonight ان قرار الانفصال تم اتخاذه قبل اسبوع ونصف وأن ديفين يريد مساحة اكبر من الحرية بعد أن شعر أن أسلوب حياتهما مختلف عن بعضهما.

وكان قد استحوذ حفل زفاف كورتنى كاردشيان وترافيس باركر، على أنظار الكثيرين بعد أن شهد حفل الزفاف الذى أقيم أول أمس فى قلعة فى بورتو فينو بإيطاليا، على رقصتهم الأولى الباهظة الثمن التى انطلقا فيها على ألحان أغنية Can't Help Falling In Love التى غناها المطرب العالمي أندريا بوتشيلى وابنه ماثيو بوتشيلى.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة الديلى ميل البريطانية، فإن الرقصة الأولي لـ كورتنى كاردشيان وترافيس باركر كلفتهما حوالى نصف مليون دولار، وهى التكلفة الأدنى لاستقدام المطرب العالمي أندريا بوتشيلى وابنه إلى حفلات الزفاف، ومن المرجح أن يحصد المطرب مبلغ يتراوح ما بين 500 لـ 750 ألف دولار وهو ما يرجح أن يكون حصد أكثر من ذلك كون حفل الزفاف لأشخاص مشهورين.