“المرأة الخارقة”.. محامية جوني ديب تنقذ عجوزاً من الموت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف موقع “تي أم زي” الأميركي أن محامية جوني ديب الشهيرة، كاميل فاسكيز، سارعت لإنقاذ رجل عجوز تعرض لحادث على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأميركية، في رحلة من لوس أنجلس إلى مدينة نيويورك.

وفي التفاصيل، سقط الراكب العجوز على رأسه في الطائرة أثناء سيره أمام فاسكيز وحارسها الشخصي اللذين كانا في الدرجة الأولى. وحينما طلبت مضيفة الطائرة المساعدة، قفزت المحامية الشهيرة وحارسها للمساعدة، ما أثار إعجاب الركاب.

وقال الركاب إن فاسكيز اتصلت بطبيب، وطلبت منه إرشادها للتحقق مما إذا كان المريض يعاني من نزيف في المخ، في حين خلع حارسها الشخصي ساعته الذكية ووضعها على قلب الراكب المريض؛ لمراقبة وضعه الصحي ومعدل ضربات القلب.

وحظي الموقف بإعجاب الركاب، الذين سارعوا لالتقاط صور تذكارية مع فاسكيز. وتناقلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الخبر ملقبين فاسكيز بـ”المرأة الخارقة”.

يشار إلى أن فاسكيز اكتسبت شهرة واسعة في الفترة الأخيرة بعد أدائها المميز خلال جلسات المحاكمة بين النجم الأميركي جوني ديب وطليقته آمبر هيرد.

@odalyzzzzz My hands were literally shaking #fyp #camillevasquez #johnnydepp ♬ Running Up That Hill (A Deal With God) – Kate Bush