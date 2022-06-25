مجهولون يقتحمون منزل شاكيرا برسائل مزعجة.. “مستعد للزواج منك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عادت المغنية العالمية شاكيرا إلى الواجهة بعدما كشفت عن ملاحقة المعجبين لها وكتابة رسائل مزعجة أمام منزلها عقب الإعلان رسمياً عن انفصالها عن لاعب الكرة الشهير جيرارد بيكيه.

وأوضحت الصحف الإسبانية أن المغنية تتعرض باستمرار إلى مضايقات بعد انفصالها عن بيكيه، ما دفعها إلى التقدم ببلاغ للشرطة. وشرحت الفنانة أنها تتلقى الكثير من الرسائل الإلكترونية من المعجبين الذين يعرضون عليها الزواج.

وأضافت أن عائلتها تشعر بالقلق بسبب وجود العديد من الأشخاص الذين يراقبون مكان إقامتهم، حتى أن أحدهم فتح صندوق البريد لترك عدة رسائل.

وأفادت صحيفة “هولا” عن وجود رسومات ورسائل على الجدران بالقرب من منزلها في مدينة برشلونة، فقد كتب أحدهم بخط كبير “أحبك أيتها الامرأة الجميلة. أنا قادم لأجلك حبيبتي ومستعد للزواج منك ودعمك”.

ويقوم ضباط الشرطة بمراقبة منزل شاكيرا بالإضافة إلى الأمن الخاص، وقد استدعت المغنية فرق التنظيف للتخلص مما كتب على الجدران ومداخل منزلها كما عبرت عن رغبتها في مغادرة برشلونة بسبب هذه المشاكل.

وتزعم تقارير غير مؤكدة أن المتهم شخص روسي يطارد منزل المطربة منذ انتشار خبر انفصالها عن بيكيه، لكن لم يتم تأكيد الخبر من مصادر رسمية.

ويشار إلى أن إشاعات خيانة بيكيه لشاكيرا انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة بعدما التقطت إحدى السيدات صورة له مع امرأة شقراء مجهولة الهوية وقامت بنشر الصورة على الإنترنت بهدف الانتقام منه لرفضه إلقاء التحية على ابنها.