بعد غياب 5 سنوات.. حورية تعود بـ3 مسلسلات وفيلم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعاقدت الفنانة المصرية حورية فرغلي أخيراً على بطولة أكثر من عمل فني، نرصدها خلال السطور التالية.

وبالتعاون مع الفنانة رانيا محمود ياسين، تعاقدت حورية بعد نجاح جراحات الأنف التي خضعت لها في العام الماضي، على بطولة مسلسل جديد بعنوان “المدينة الجامعية”، وتدور أحداثه في عشر حلقات، وسوف يعرض عبر إحدى المنصات الإلكترونية، ومن المقرر أن تبدأ تصوير أول مشاهده نهاية الشهر المقبل، كما تعاقدت على مسلسل “الخيط الرفيع” الذي ستقوم بتصويره هذا العام أيضاً.

كما تنتظر النجمة المصرية، عرض الجزء الثاني من مسلسل “أيام”، الذي عرض الجزء الأول منه قبل شهر رمضان الماضي، وشاركها البطولة كل من رياض الخولي وشيري عادل.

وكانت حورية قد كشفت عبر تصريحات صحافية لها، عن خضوعها لإجراء عملية جراحية وهي إزالة خراج، وأرجعت سبب هذه الوعكة لتعرضها للحسد بعد أن أثنت إحدى صديقاتها على جمال ساقيها.