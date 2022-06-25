شارون ستون أجهضت 9 مرات.. “شعور نتحمّله لوحدنا في السر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الممثلة الأميركية شارون ستون (64 عاماً) أنها أجهضت 9 مرات في الأعوام الماضية عند محاولتها إنجاب الأطفال.

وفي التفاصيل، نشرت مجلة “بيبول” منشوراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتروّج لمقابلة حصرية مع الراقصة بيتا مورغاترويد التي فقدت طفلها في مرحلة حمل مبكرة.

وتفاعلت الممثلة مع منشور المجلة كاشفةً عن الإجهاض الذي عانت منه عدة مرات على مر الأعوام قبل أن تتخذ قرار تبني ثلاثة أبناء، هم روان (22 عاماً) وليرد (17 عاماً) وكوين (16 عاماً).

وكتبت الممثلة: “نحن كنساء لا نمتلك منتدى لمناقشة عمق هذه الخسارة. لقد سبق أن فقدت تسعة أطفال بسبب الإجهاض. إنه ليس شعوراً بسيطاً أو جسدياً أو نفسياً، لكننا نتحمله لوحدنا وفي السر، كأنه الشعور بالفشل”.

وتابعت: “بدلاً من تلقي التعاطف والدعم والعلاج الذي نحتاجه بشدة، أصبحت صحة المرأة وعافيتها في متناول أيديولوجية الذكور الذين يتراخون في هذه المواضيع ويجهلون واقعها”.

ويشار إلى أن الممثلة نالت شهرة واسعة من خلال الأدوار الجريئة التي قدمتها في أعمال عديدة، أبرزها فيلم “Basic Instinct” عام 1992، ومشاركتها في “The Specialist” مع النجم سيلفستر ستالون، وفيلم “Casino” مع روبرت دي نيرو.