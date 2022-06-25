هازال كايا تتعرض لانتقادات لاذعة بسبب ظهورها بالبيكيني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حصدت النجمة التركية هازال كايا انتقادات حادة من شريحة وسعة من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في بلادها، بسبب ظهورها بملابس البحر.

وأطلت كايا (31 عاماً) في حسابها الرسمي على تطبيق “إنستغرام” مرتديةً بيكيني أسود، خلال قضائها إجازتها الصيفية على أحد شواطئ بوزبورن في مارماريس في جنوب غربي تركيا.

وظهر في مجموعة الصور التي نشرتها كايا، زوجها المخرج علي أطاي وابنهما فكرت.

وكانت كايا تعرضت في الفترة السابقة لهجوم واسع بسبب ظهورها بملابس الرقص الشرقي، في مشاهد أدّت خلالها استعراضاً على طريقة “ألف ليلة وليلة” في أحد الملاهي الليلية، ضمن أحداث مسلسل “منتصف الليل في بيرا بالاس” الذي يُعرض على شبكة “نتفليكس”.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي تاريخي تركي جديد، حيث تُكلّف الصحافية “اسراء” بكتابة تقرير عن الفندق الأسطوري، فتجد باباً يحمل الرقم 1919 فتسافر عبر الزمن لتدرك بأن إسطنبول ليست كما هي عليها الآن.