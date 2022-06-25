رقصة نادر الأتات تضج مواقع التواصل.. فيديو يثير التساؤلات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ليس بجديد على الفنان اللبناني نادر الأتات أن تتنتشر مقاطع مصوّرة من حفلاته بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي، إذ أن ابن البقاع والنجم المحبوب لدى جيل الشباب، استطاع أن يتميّز بأسلوب خاص على المسرح، وتكون دائمًا فيديوهات رقصة الدبكة الفلكلورية التي يقدّمها محط اهتمام المتابعين.

في الساعات الماضية، عاد نادر الأتات ليتصدّر حديث مواقع التواصل الإجتماعي من جديد، لكن هذه المرّة بفيديو مختلف، إذ ظهر بمقطع مصوّر عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام” وهو يرقص الدبكة في مكان جبلي تحت أشعة الشمس، ولفت الأنظار بملابسه الغريبة التي بدت كأنها تراثية.

فيديو نادر الأتات حصد إعجاب الجمهور، كما أثار التساؤلات حول ما يحضّره خاصةً أنه أرفقه بكلمة “قريبًا” مع تنويه لشركة “لايف ستايلز ستوديوز”، دون أن يكشف عن أي تفاصيل أخرى. وترك المتابعون الكثير من التعليقات التي عبّرت عن إعجابهم برقصة نادر المميّزة وحماسهم لجديده الفنيّ.

يذكر أن نادر الأتات تعاون لأوّل مرّة مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” في وقت سابق من هذا العام، وكانت باكورة هذا التعاون أغنية “قلي وينك” التي حققت نجاحًا كبيرًا وأكثر من 4 ملايين مشاهدة في 6 أشهر فقط.