شكرا لقرائتكم خبر عن هؤلاء جسدوا شخصية الملكة نازلى ونجمة الجماهير نادية الجندى كانت الأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ولدت الملكة نازلى فى 25 يونيو عام 1894، وتعتبر من أكثر نساء الأسرة العلوية إثارة للجدل، حتى أطلق عليها البعض المرأة التى هزت عرش مصر، وقدمتها السينما والمسلسلات التليفزيونية بأكثر من رؤية وحكاية .

القضايا الشائكة فى حياة الملكة نازلى كثيرة وعديدة لكنها موثقة ومنها الوثائق الأجنبية فكل ما كتب عنها بالعربية لم يكن محايداً ولا منصفاً، والملكة نازلى للأسف الشديد ليست الشخصية التى روج لها البعض وتسببوا فى تشكيل صورة ذهنية سيئة عنها لدى الناس فى مصر، وأفضل مسلسل تناول سيرتها كان "ملكة فى المنفى" فقد قدمها ملكة وأم وامرأة ليس دفاعاً عنها لكن من داخل السياق التاريخى، وجسدتها نجمة الجماهير نادية الجندى ببراعة شديدة وكانت الأفضل في تقديمها، وفي التقرير التالي نرصد كل الأعمال التي تناولت شخصيتها بعمق او بغير عمق ومنها ما استعرض مسيرتها بتفاصيل ومنها ما مر مرور الكرام .

في فيلم "امرأة هزت عرش مصر" الذى تم إنتاجه عام 1995، جسدت الفنان عواطف حسين خلال أحداث الفيلم شخصية الملكة نازلى، وبالرغم من أن دورها لم يكن كبيرا، إلا أنه ركز على إظهار انتقادها لتصرفات زوجة ابنها الملكة فريدة، والفيلم بطولة نادية الجندى وفاروق الفيشاوى، قصة رشاد كامل، إخراج نادر جلال.

وفى مسلسل "أم كلثوم" فى عام 1999 قدمت الفنانة ماجدة الخطيب دور الملكة نازلى، خلال أحداث مسلسل أم كلثوم، وأظهر المسلسل أيضا حبها للسيطرة على كل من حولها وبالأخص ابنها وانتقادتها المستمرة، والمسلسل من بطولة صابرين وحسن حسنى وأحمد راتب، تأليف محفوظ عبد الرحمن، إخراج إنعام محمد على.

وفي مسلسل "حوارى وقصور" لعبت الفنانة رانيا فريد شوقى ضمن أحداث المسلسل الذي عرض عام 2001، شخصية الملكة، وتناول المسلسل حقبة حكم زوجها الملك فؤاد، وإظهار عدد من الرموز التاريخية أبرزهم سعد زغلول، والعمل بطولة يوسف شعبان ونبيل الحلفاوى وفردوس عبد الحميد، تأليف محمد الغيطى، إخراج أحمد خضر.

وفي مسلسل "الملك فاروق" قدمت الفنانة وفاء عامر خلال المسلسل دور الملكة نازلى، ورصد العمل شكل العلاقة بين الملكة وابنها، والاضطرابات التى مرت بها، وهو من بطولة تيم الحسن ووفاء عامر وعزت أبو عوف، تأليف لميس جابر، إخراج حاتم على.

وفى مسلسل "أسمهان" كان لشخصية الملكة نازلى ظهور خلال مسلسل اسمهان، الذى تناول قصة حياة الفنانة أسمهان، وحاول توضيح العلاقة التى جمعت الملكة وجسدتها عزة جمال بأحمد حسنين باشا، الذى قيل أنهما تزوجا عرفيا، المسلسل من بطولة سلاف فواخرجي وفراس إبراهيم، إخراج شوقى الماجرى.

وفى مسلسل "ملكة فى المنفى" قدمتها نجمة الجماهير نادية الجندى ببراعة وتكاد تكون أفضل من قدمتها، فالمسلسل يتناول سيرتها، ويكشف الكثير عن تفاصيل حياتها، وشكل علاقتها ببناتها وابنها، وتمردها على تقاليد القصر الملكى، ومشاركتها أمراء أوروبا فى احتفالتهم، حتى وفاة ابنتها فتحية، والمسلسل من بطولة نادية الجندى و حسام فارس ومحمود قابيل، تأليف راوية راشد، إخراج محمد زهير رجب، وانتج عام 2010.

وكانت آخر الأعمال التى قدمت شخصية الملكة نازلى مسلسل كاريوكا عام 2012، وكان يتناول سيرة الفنانة تحية كاريوكا، وجسدت الفنانة سهيلة حسين دور الملكة، وهو من بطولة وفاء عامر وعزت أبو عوف وفادية عبد الغنى ومحمد رمضان، تأليف فتحى الجندى، إخراج عمر الشيخ.