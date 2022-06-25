شكرا لقرائتكم خبر عن "الجميلة والوحش" لمروة عبد المنعم على مسرح الماركيه أول يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم المخرج محسن رزق مسرحية "الجميلة والوحش" على مسرح الماركيه، بداية من يوم الجمعة الموافق 1 يوليو، فى تمام الساعة الثامنة مساءً، وقال المخرج محسن رزق، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، بخصوص المسرحية : عرض الجميلة والوحش يعد التجربة الرابعة لى فى مسرح الطفل أو كما أحب أن أطلق عليه مسرح الأسرة، وأعتمد في تقديم هذا النوع من المسرح على الإبهار فى كل عناصر العرض المسرحى وتحقيق الخيال على خشبة المسرح من خلال الجرافيك والديكور والملابس والمزيكا، فمسرح الأسرة يعتبر من أهم أنواع المسرح والأكثر تأثيراً لذلك لابد أن نكون دائما على دراية بالتطور الذى يحدث فى الخارج مع هذا النوع من المسرح".

وأضاف محسن : "العرض من بطولة مروة عبد المنعم ، حمزة العيلي ، رضا حامد ، كريم يحيي ، ومجموعه كبيرة من الشباب ، وديكور حمدي عطية ، أشعار عادل سلامة ، موسيقي هيثم الخميسي ، مخرج منفذ علاء عيد، كوافير محمد سليمان ، إضاءة عز حلمي ، استعراضات مصطفي حجاج ، ماكير إبراهيم عبد الوهاب".

يذكر أن آخر عروض مسرح الطفل الذى قدمها محسن رزق كان "أليس فى بلاد العجائب" من بطولة مروة عبد المنعم ، ضياء شفيق ، هاني ‏عبد المعتمد ، حسن الشريف ، بسمة ماهر ، هبة محمد ، نور الشرقاوي ، ‏محمد عمر ، كريم عبد الشافي ، أحمد حمودة ، أحمد شومان ، أحمد عبد ‏المعبود ، عبد الحميد جبر ، مصطفي محمد ، ليلي عبد الحميد ، عمر ‏إيهاب ، حمادة محمود ، محمد فايز ، محمود صلاح ، نور شادي سرور ‏وحور الشاذلي‎.‎

وأشعار عادل سلامة ، موسيقى جون خليل - مارك اسكندر ، استعراضات ‏ضياء شفيق ، ديكور حازم شبل ، مجسمات منذر مصطفي ، اضاءة أبو ‏بكر الشريف ، ملابس نعيمة عجمي ، اقنعة الدكتور محمد سعد ، رسوم ‏جرافيك: شادي علاء ، مخرج منفذ إيهاب علوان‎.‎