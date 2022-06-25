شكرا لقرائتكم خبر عن "الجميلة والوحش" لمروة عبد المنعم على مسرح الماركيه أول يوليو والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف محسن : "العرض من بطولة مروة عبد المنعم ، حمزة العيلي ، رضا حامد ، كريم يحيي ، ومجموعه كبيرة من الشباب ، وديكور حمدي عطية ، أشعار عادل سلامة ، موسيقي هيثم الخميسي ، مخرج منفذ علاء عيد، كوافير محمد سليمان ، إضاءة عز حلمي ، استعراضات مصطفي حجاج ، ماكير إبراهيم عبد الوهاب".
يذكر أن آخر عروض مسرح الطفل الذى قدمها محسن رزق كان "أليس فى بلاد العجائب" من بطولة مروة عبد المنعم ، ضياء شفيق ، هاني عبد المعتمد ، حسن الشريف ، بسمة ماهر ، هبة محمد ، نور الشرقاوي ، محمد عمر ، كريم عبد الشافي ، أحمد حمودة ، أحمد شومان ، أحمد عبد المعبود ، عبد الحميد جبر ، مصطفي محمد ، ليلي عبد الحميد ، عمر إيهاب ، حمادة محمود ، محمد فايز ، محمود صلاح ، نور شادي سرور وحور الشاذلي.
وأشعار عادل سلامة ، موسيقى جون خليل - مارك اسكندر ، استعراضات ضياء شفيق ، ديكور حازم شبل ، مجسمات منذر مصطفي ، اضاءة أبو بكر الشريف ، ملابس نعيمة عجمي ، اقنعة الدكتور محمد سعد ، رسوم جرافيك: شادي علاء ، مخرج منفذ إيهاب علوان.