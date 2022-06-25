بيان رسمي بشأن اختطاف وتعذيب آمال ماهر.. نقابة المهن الموسيقية تكشف ما حدث!

كتب امير فتحي في السبت 25 يونيو 2022 05:43 صباحاً - أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا رسميًا للتعليق على الأنباء المتتشرة حول اختـــطاف الفنانة آمال ماهر، وتعذيبها في أحد السجــــون.

وجاء نص البيان كالآتي: “تهيب نقابة المهن الموسيقية بجمهور الفنانة آمال ماهر ومحبيها عــدم الإنخـراط وراء الشـــائعات التي انتشرت مؤخرا علي كافة وسائل التواصل الإجتماعي”.

وأكد البيان أن النقابة تواصلت مع أسرة آمال ماهر، حيث قال: “وتواصلت نقابة المهن الموسيقية مع أسرتها وأكدت عـدم صحة هذه الشـائعات تمامًا وأوضحوا أن النجمة آمال ماهر تعيش حياة هادئة بين أسرتها، ولم تكن نقابة المــهن الموسيقية بعيدة عن أي من أعضائها في ســـرائه أو ضـــرائه وأنها دائمًا ســـند لكل أعضائها”.

نادية مصطفى تطمئن الجمهور على آمال ماهر:

من ناحية أخرى، طمأنت الفنانة المصرية نادية مصطفى الجمهور على الفنانة آمال ماهر، وذلك بعد تداول مؤخرا أنباء عن اختــطافها وتعـذيبها.

نادية مصطفى أكدت أنها تواصلت مع والدة آمال ماهر وشقيقها، والذين أكدا لها أنها بخير، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “الفيسبوك”: “أصدقائي وحبايبي بناءً على مكالمة مني لأخو ووالدة آمال ماهر حالًا أحب أطمنكوا آمال بخير وزي الفل”.

الفنانة المصرية أضافت: “وأنا ووالدتها بنتــرجــاكوا كـــفايه نشر أخبار لا أساس لها من الصحة، وهي هتعمل لايف ڤيديو في الوقت الذي تراه مناسبًا لها”.

وكشفت نادية مصطفى، سبب صمت آمال ماهر طوال هذه الفترة على شائعات اختطافها وعدم توضيح الأمر للجمهور بنفسها، قائلة: أنا بالفعل سألت والدة آمال ليه متطلعش بنفسها لايف تطمن الجمهور عليها؟، قالتلي المرة اللي فاتت طلعت والناس بهدلتها والناس اتهموها إنها عايزة تبقى تريند، وآمال هتطلع لايف، ولكن في الوقت المناسب.

كما أكد محمد أبو اليزيد، وكيل نقابة المهن الموسيقية، أن آمال ماهر بخير ولا صحة للشـائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنها موجودة في القاهرة حاليًا مع أسرتها.

شائعات اختطاف آمال ماهر:

وكانت قد انتشرت مؤخرا العديد من الأنباء حول خـطف الفنانة آمال ماهر وحـبسها بأحد السجــون على الطريق الصحراوي، وتعـــرضها للتعـذيــب من قبل أحد الشخصيات المهمة، مما أثار جـــدلًا واسعًا.

وبدأ محبو آمال ماهر التفاعل مع هاشتاج أين آمال ماهر؟، وطالبوا الفنانة بالظهور في بث مباشر ليطمئنوا عليها؛ ولكن لم تعلق الفنانة آمال ماهر على هذه الضجة الواسعة حتى الآن.

«اعتزالها قرار شخصي».. هاني شاكر يكشف تفاصيل مكالمة مع أسرة آمال ماهر:

وعلى الجانب الآخر، قال الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، إنه تم التواصل مع أسرة الفنانة آمال ماهر والذين أكدوا أنها بخير ولا صحة للشائعات التي صدرت مؤخرًا.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفنانة آمال ماهر بخير وبصحة جيدة وما يثار حول سر اختفائها كلام فارغ.

وأكد الفنان ونقيب الموسيقين هاني شاكر أن قرار آمال ماهر بالاعتزال قرار شخصي وحاولنا إثناءها عنه، متابعا أنه لا يعرف لماذا ظهرت تلك الشائعات في الفترة الحالية وهو أمر مرفوض تماما.

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