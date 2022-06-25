شكرا لقرائتكم خبر عن حفل يجمع جورج وسوف وصابر الرباعى فى جدة.. الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي سلطان الطرب جورج وسّوف وأمير الطرب صابر الرباعي، حفلا غنائيا واحدا، وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 29 يونيو الجاري علي مسرح ليالينا، ضمن فعاليات موسم جدة.

وكانت آخر أعمال سلطان الطرب جورج وسوف أغنية "ياه ع الزمن" التى طرحها باللهجة المصرية، والتى ظهر جورج وسوف خلال الفيديو كليب الخاص بها بلوك مختلف.

وكتب الأغنية الشاعر أحمد المالكى الذى يتعاون للمرة الأولى مع سلطان الطرب جورج وسوف، وقدمها بإحساس مختلف، حيث يصف فيها الغدر الذى يمكن أن يلحق بالإنسان من أقرب الأشخاص له، وكيف يمكن لمغريات الحياة أن تبعد الأحباب والأقارب والأصحاب مثلما يظهر مع كلمات الأغنية.

الأغنية تم تصويرها فى لبنان، وتعاون فيها المطرب جورج وسوف مع المخرج فادى حداد، من كلمات أحمد المالكى، ألحان مصطفى شكرى، توزيع أحمد أمي.

ومن المقرر أن يقدم صابر الرباعى أشهر أغانيه التى تألق بها طوال مشواره الفنى منها: يا عسل، مثلت الحب، عالطاير، عمرى الجديد، أتحدى العالم، ماتخافش مني، على نار، الله يحميك، عزة نفسي، ضاقت بيك، خلص تارك، أعز الحبايب، يللى بجمالك، جرحى ماشفي، على اللى جرى، ومن التراث التونسى سيدى منصور.