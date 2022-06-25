شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المجيد عبد الله يحيى ثانى حفلاته بموسم جدة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب السعودى عبد المجيد عبد الله حفله الغنائى الثانى في موسم جدة، مساء اليوم السبت، وذلك بعد نجاح حفله الأول الذى أقيم مساء أمس الجمعة، حيث يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته الخليجية المحببة لدى جمهوره.

وطرح النجم السعودى عبد المجيد عبد الله، مؤخرًا، أغنية بعنوان "أخذت القلب"، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهى كلمات أنور المشيرى، ألحان أحمد الهرمى، توزيع سيروس، إيقاعات إبراهيم حسن، جيتار أحمد عبد العزيز، وتريات تامر فيضى، مكس وماستر جاسم محمد.

وفى سياق آخر طرح عبد المجيد عبد الله أغنيته الجديدة "ما كان هذا حب" على يوتيوب والقنوات الفضائية العربية، وهى كلمات تركى، وألحان طارق محمد، وتوزيع عصام الشريطى، ويقول مطلع الأغنية: أجل ماكان هـذا حب.. أجـل كله تـهـيـالى.. أجـل كل الحقيقة كذب قصّه عشتها لحالي".

وطرح عبد المجيد عبد الله كليب بعنوان "معك معك"، ويتعاون فيها عبد المجيد مع الشاعر فهد مساعد، وألحان مبهم، وتوزيع عصام الشرايطى، ومكس وماستر جاسم محمد، عبر قناته الرسمية على يوتيوب.