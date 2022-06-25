رنا الابيض: “انا شكلي جريء هيك الله خالقني”.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 25 يونيو 2022 02:47 صباحاً - بررت الفنانة السورية رنا الابيض تصنيفها بالفنانة الجريئة بسبب شكلها قائلة “انا شكلي جريء هيك الله خالقني”.

واضافت الأبيض، خلال استضافتها عبر برنامج ”إنسان“، أنها ايضا ممثلة جيدة متحدثة عن بدايتها بمسلسل بقعة ضوء.

وسخرت رنا الابيض من التعليقات التي تصلها على بعض ادوارها مثل “لو منك هيك ما اعطوك هذا الدور” قائلة “ما انا بحياتي الشخصية انا اخدت البكالوريا كنت بحب ابوه ليوشع وتزوجنا وخلصت من ابو يشوع اجا الثاني باركلي بابني كنت مولدة ومطلقة وتزوجنا وانفصلنا من سنتين”.

واضافت “انا كل الفترة التي عشتها في الفن كنت متزوجة وملتزمة يعني شي مو طبيعي العالم ما انتوا ما بتعرفونا كيف عايشين يس هني بيتوقعوا خلص انه حدا سبورت يعني هو ما منيح”.