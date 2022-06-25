“احنا ماعندناش فنانين يخافوا”.. محمود سعد بتعليق مثير على ازمة اختفاء امال ماهر

كتب امير فتحي في السبت 25 يونيو 2022 02:47 صباحاً - علق الإعلامي المصري محمود سعد على أزمة اختفاء مواطنته الفنانة آمال ماهر بظروف غامضة، وسط تداول لمعلومات عن خطفها وتعذيبها، مطالبا إياها بعدم الخوف إن كان هناك مشكلة مع أي شخص.

وقال محمود سعد في فيديو نشره عبر حسابه على “اليوتيوب”: ”أنا معرفش آمال فين بس عاوز أقولها إن كلنا قصرنا في حقك، وإنتي في عنينا الاتنين متخافيش من حاجة، الشعب العربي كله بيحبك والمصريين بيحبوكي أوعي حد يخوفك واوعي تخافي من حد“.

وأضاف محمود سعد: ”لازم تغني ولازم كلنا نساعدك إنك تغني، فلو عندك مشكلة اخرجي وقولي ولازم تتجاوزيها، لأن انت عندك موهبة ميصحش إنها تضيع بسبب خناقة أو مشكلة“.

ثم قال موجها حديثه لـ آمال ماهر: ”بيوتنا كلها مفتوحة لك، معندناش فنان مصري كبير يخاف من أي حد، الفنان الموهوب اللي عندنا في عيون كل الناس وبالتالي عنده حماية كبيرة جدا“.

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية في مصر برئاسة الفنان هاني شاكر أصدرت، الخميس، بيانا رسميا كشفت خلاله حقيقة ما تم تداوله حول اختطاف الفنانة آمال ماهر، مطالبة الجمهور بعدم الانخراط وراء ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في البيان الذي أرسلته النقابة للصحفيين: ”تهيب نقابة المهن الموسيقية بجمهور الفنانة آمال ماهر ومحبيها عدم الانخراط وراء الشائعات التي انتشرت مؤخرا على كافة وسائل التواصل الاجتماعي“.

وأوضحت النقابة في بيانها: ”تواصلت نقابة المهن الموسيقية مع أسرتها وأكدت عدم صحة هذه الشائعات تماما وأوضحوا أن النجمة آمال ماهر تعيش حياة هادئة بين أسرتها“.

وأكدت النقابة أنها ”لم تكن بعيدة عن أي من أعضائها في سرائه أو ضرائه وأنها دائما سند لكل أعضائها“.