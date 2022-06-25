أصغر بـ 20 عامًا: ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور بعد عودتها من رحلة العلاج – شاهد كيف بدت!

كتب امير فتحي في السبت 25 يونيو 2022 02:47 صباحاً - نشرت إحدى صديقات الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز صورة جمعتها بها من إحدى المناسبات في أول ظهور للفنانة بعد عودتها مؤخرًا من رحلة العلاج من جنيف بـ سويسرا.

في الصورة بدت ياسمين عبدالعزيز بملامح ناعمة جدًا وكأنها أصغر بـ 20 عامًا، كما لفتت الأنظار بنحافتها. وقد ظهرت ياسمين مرتدية ملابس باللون الأسود وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها بتسريحة ناعمة.

ياسمين عبد العزيز تتوسط صديقتيها في أحدث ظهور

يُشار إلى أن العديد من الشائعات انتشرت في الأيام الماضية، حول انفصال ياسمين عبدالعزيز عن زوجها أحمد العوضي، الذي بدوره نفى هذه الأخبار المتداولة، وأكد أنه مجرد خلاف عابر يحدث بين أي زوجين.

تصالح ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي:

وكانت قد أكدت عدد من المصادر المقربة أن المياة قد عادت لمجاريها بين الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي، بعد الخــلافات التي وقعت بينهما مؤخرًا، وتردد أنباء حول انفــصالهما.

خلافات ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي:

وكانت قد وقعت خــلافات شــديدة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، بعد عودتها من سويسرا إثر إجراءها عملية جراحية هناك، حيث قامت بإلغاء متابعتها له، مما تسبب في تردد الكثير من الأنباء حول انفــصالهما.

هذا إلى جانب انتـقادات متبادلة بين ياسمين وشقيقها وائل عبد العزيز، الذي أعلن تضامنه معها في مـرضها، لترد باتهــ امه ببيعها مقابل الحصول على سيارة مرسيدس، وهو ما رفضه الأخير ليهـاجمها، قبل أن يحذف الشقيقان رسائلهما السلبية.

رد أحمد العوضي على أنباء انفصاله عن ياسمين عبدالعزيز:

وكان قد رد الفنان أحمد العوضي على الأنباء التي تم تداولها خلال الأيام الماضية حول انفصاله بالطلاق عن زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

ونشر أحمد العوضي عبر حسابه في إنستجرام صورة تجمعه بزوجته، وكتب معلقا عليها : “مهما يحصل بينا هتفضلي انتي كل حاجه وكل حياتي بحبك”.

كما نشر العوضي توضيحا آخر لجمهوره عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» جاء فيه : “انا صمتي كان عشان ده خلاف بيني وبين زوجتي الحبيبه زي اي زوجين طبيعيين .

وياسمين علي طبيعتها فعبرت عن غضبها زي اي اخت من اخواتي لما بتتصرف .. لإنها بتتصرف بتلقائيه علي طبيعتها بعيدا عن النجوميه، فمنعا للقيل والقال انا بقولها اني بحبك، واللي بيني وبينك اكبر بكتير من أي خلاف اوكلام فاضي”.

يُشار أن الفنانة بدرية طلبه كانت قد أعلنت عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام” الصلح بين العوضي وزوجته ياسمين عبدالعزيز، ونشرت صورة تجمعهما

وعلّقت بدرية قائلة: “رسالة لبعض اللي يتعدو على صوابع اليد الواحدة حضراتكم استعجلتو قوي في اللت والشماتة وقلتو كلام متملينو ومشغلتوش دماغكم أن الخناقة والغاء المتابعة دا أكبر دليل على إن حياتهم طبيعية ودا شيء صحي ما هو معلش الحب زى الأكل لو مفيهوش توابل مش حيبقى له طعم”.

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