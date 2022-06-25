بتسريحة شعر جديدة الملكة إليزابيث تخطف الأنظار

محمد الفلاح - السبت 25 يونيو 2022

الملكة إليزابيث

فاجأت الملكة إليزابيث الثانية الجمهور بتسريحة شعر جديدة في أحدث إطلالاتها، كما لفتت الأنظار بتخليها عن العصا التي اعتادت الظهور بها طوال السنوات الماضية.



وفي أحدث إطلالة لها، اعتمدت ملكة بريطانيا على تصفيفة شعر جديدة فبعد سنوات من الظهور بالشعر المصفف للخلف ظهرت بتسريحة شعر مصففة على الجانبين، كما كان شعر ملكة بريطانيا أقل طولاً.

الملكة إليزابيث الثانية لم تتخل عن تصفيف الشعر فقط وإنما تخلت عن العصا التي اعتمدت عليها كثيراً مؤخراً للوقوف والمشي.

إطلالة الملكة إليزابيث الأخيرة اعتمدت على لمسات صيفية ساحرة، فاختارت فساتين صيفية ملونة بألوان مبهجة ونقوش مميزة، وجاء هذا الظهور خلال زيارة رئيس أساقفة كانتربري في قلعة وندسور، ليقدم لها تكريماً خاصاً ومميزاً للغاية من كنيسة إنجلترا، يقدم عادة في مراسم احتفالية خاصة تستضيفها كنيسة إنجلترا، ويُمنح للشخصيات والرموز التي منحت خدمات مهمة وحيوية للكنيسة..

ويأتي تكريم الملكة إليزابيث احتفالاً بمرور 70 عاماً على إعلانها ملكة لبريطانيا.

قصة شعر الملكة إليزابيث أثارت التساؤلات حول من يقوم بتصفيف شعر الملكة، وهو ما كشفت عنه أنجيلا كيلي، إحدى أكثر مساعدات الملكة الموثوق بهم، بتحديث كتابها الأكثر مبيعاً حول تلبيس الملكة.

وتضمن الكتاب تأملات في حياة الملكة في أثناء جائحة فيروس كورونا. وكشفت كيلي أن قص شعر الملكة كان يقع على عاتقها عندما تم تقليص فريق دعم الملكة إلى عدد صغير من المساعدين والخدم. وتضمن الكتاب فصلاً إضافي يسلط الضوء على عزلة الأسرة المالكة في أثناء عمليات الإغلاق التي فرضها الوباء في قلعة وندسور.

وتضمن هذا الفصل كيفية قيام كيلي بقص شعر الملكة وتصفيفه، وما الكواليس التي تصاحب هذه الخطوة، ويعد الكتاب، الذي صدر في المملكة المتحدة في وقتٍ سابق، بتصميم غلاف تذكاري وتصوير جديد.

أنجيلا كيلي هي مفتاح السر لتصفيف شعر الملكة إليزابيث وفي الخطوة المقبلة سيمثل الكتاب أيضاً فصلاً آخر في حياتها والتي بدأت حياتها المهنية في قصر باكنغهام قبل 28 عاماً بصفتها منسقة أزياء الملكة، وترقت لتصبح المصممة الشخصية والمنسقة لخزانة ملابس الملكة، وواحدة من أقرب المقربين لها.

وفي تصريحاتها قالت أنجيلا: "كان علي أن أغسل شعرها وأصفف شعرها، واستخدمت زجاجة كاملة لتثبيت شعرها!"، وأضافت: "لقد كانت الملكة تظهر بشعرها كاملا ولم تكن ترتدي قبعة لذلك كان علي أن أجعل كل خلصة من شعرها تبدو مثالية، ولذلك أصبح صالون كيلي للتجميل مشغولا للغاية وقتها ولكن لحسن الحظ كان لدي عميل واحد فقط".